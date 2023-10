Me ne vado in Premier League | Cardinale lo ha già detto a Pioli, cessione shock

Cessione imminente per il Milan, Stefano Pioli su tutte le furie: Gerry Cardinale ha già preso la decisione, ecco chi lascia i rossoneri.

Secondo pareggio di fila senza reti per il Milan in Champions League. A Dortmund i rossoneri non sono riusciti a sbloccare la partita e la contemporanea vittoria del Newcastle contro il Paris Saint Germain complica la situazione nel girone, con il Diavolo al terzo posto in classifica e che adesso dovrà affrontare i francesi sia a San Siro che al Parco dei Principi.

Proprio il Newcastle è la squadra che ha acquistato un giocatore fino alla scorsa stagione imprescindibile per il Milan, cioè Sandro Tonali. Una cessione dal valore superiore ai 70 milioni che ha consentito alla squadra di Stefano Pioli di investire sul mercato per rivoluzionare la rosa.

Andando indietro con il tempo un altro scossone per la piazza fu provocato dalla partenza di Gianluigi Donnarumma, direzione Parigi, sostituito poi con Mike Maignan che non ha fatto rimpiangere il portiere titolare della Nazionale italiana.

Sempre i parigini avevano prelevato l’ultimo top player della dirigenza targata Silvio Berlusconi, ovvero il difensore centrale Thiago Silva, protagonista dello scudetto con Massimiliano Allegri in panchina.

Il Milan e i cambi dirigenziali di quest’estate

A inizio giugno, insieme all’addio dal mondo del calcio giocato di Zlatan Ibrahimovic, è arrivato come un fulmine a ciel sereno un annuncio in casa Milan. Ricky Massara e Paolo Maldini si sono dimessi come direttori sportivi dei rossoneri.

La sessione di mercato della scorsa estate ha visto degli investimenti sbagliati per cui i due hanno pagato con l’allontanamento. A loro va però il merito di avere costruito un Milan di nuovo vincente e di avere avuto delle intuizioni che si sono dimostrate azzeccate.

Cessione al Chelsea per un uomo cardine del comparto dirigenziale del Milan

Casper Stylsvig sta per lasciare il Milan: come riferisce il quotidiano britannico Daily Mail, il Chief Revenue Officer saluterà i rossoneri il prossimo mese per passare al Chelsea in Premier League.

Quella dei Blues è una situazione davvero complicata. Negli ultimi anni sono stati spesi fior di milioni per rinforzare una squadra che non è riuscita a ingranare, con diversi cambi in panchina e adesso con Pochettino chiamato a migliorare un rendimento ben al di sotto delle aspettative di uno dei club inglesi più titolati degli ultimi venti anni.