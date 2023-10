Berardi sotto shock | Dall’affare milionario allo svincolo definitivo: è rimasto senza contratto

Il fantasista del Sassuolo ha cominciato alla grande la stagione con i gol a Juve e Inter, ma qualcosa lo rende triste.

Un’estate complicata e un inizio di stagione scintillante che nell’ultima settimana lo hanno reso uno dei calciatori più discussi e chiacchierati del campionato italiano, addirittura con paragoni davvero illustri. Dopo i gran gol e le ottime prestazioni con cui, insieme al Sassuolo, ha steso Juventus e Inter, infatti, Domenico Berardi è balzato agli onori della cronaca calcistica.

C’è chi lo ha paragonato a Arjen Robben per la capacità di convergere da destra verso sinistra palla al piede e di insaccarla in rete con il sinistro e a giro sul secondo palo. Un movimento che l’olandese faceva tantissime volte durante le partite, che tutti conoscevano, ma che nessuno riusciva a contrastare. Stesso discorso vale un po’ per Mimmo Berardi.

Qualcun altro, sempre per questioni relative al ruolo e alla capacità di segnare ed inventare gol meravigliosi, lo ha addirittura paragonato ad Angel Di Maria. Resta il fatto che anche quest’estate, nonostante le tante voci di mercato, l’esterno offensivo del Sassuolo e della Nazionale è rimasto in Romagna e non ha fatto quel salto in una grande squadra che desiderava fare.

Si è parlato di Milan e Lazio ad inizio mercato, poi ad agosto si è fatta viva la Juventus, ma l’ad del Sassuolo, Andrea Carnevali ha bloccato tutto. Lui si è autoescluso da rosa e allenamenti per il rammarico di non essere passato in bianconero, ma poi a fine agosto è rientrato e, in appena cinque partite disputate, ha realizzato quattro reti, risultando decisivo nelle vittorie contro Verona, Juve e Inter.

Berardi, l’amico che non trova squadra

Berardi è un classe 1994 e non ha ancora compiuto 30 anni. Per la grande squadra c’è ancora tempo, quindi, e potrebbe rispuntare l’ipotesi Juventus anche a Gennaio. Stessa età, ma problemi diversi, invece, sono quelli che sta vivendo il suo migliore amico, Marco Benassi.

L’ex centrocampista della Fiorentina è da oltre un decennio il migliore amico di Berardi. Tra continue telefonate e WhatsApp, bagni in piscina e vacanze a Forte dei Marmi e alle Maldive, i due giocatori, e rispettive famiglie, sono legatissimi. Sognano di giocare insieme. Uno vuole passare in una grande squadra, l’altro invece vorrebbe trovarla una squadra.

Attualmente svincolato, occasione per la Serie A

Benassi è cresciuto nelle giovanili dell’Inter e con i nerazzurri, nella stagione 2012/2013 esordisce anche in Serie A e colleziona sei presenze. Poi passa al Livorno in prestito, prima di accasarsi al Torino. Nel frattempo fa tutta la trafila delle Nazionali giovanili, diventando uno dei perni fondamentali dell’Under 21 con cui colleziona 27 presenze e sei reti.

Ed è proprio con la Nazionale Under 21 che nasce il rapporto speciale e di quasi fratellanza con Berardi. Dopo aver vissuto le stagioni migliori della carriera al Torino, Benassi viene acquistato nel 2017 dalla Fiorentina per 12 milioni di euro. Un paio di stagioni positive e da titolarissimo, poi qualche infortunio di troppo e la girandola dei prestiti (Verona, Empoli, Cremonese). Ora, il centrocampista modenese è senza contratto e attualmente svincolato, ma rappresenta ancora un’occasione per diverse compagini di A e B.