Ti siamo grati ma devi andare via | Esonero in Serie A, torna a sorpresa l’ex bianconero

La panchina in Serie A sembra scricchiolare maledettamente. È già caldissimo il nome del sostituto: è un ex bianconero.

Sette giornate di Serie A e, fino a questo momento, soltanto un esonero. La prima squadra a cambiare guida tecnica è stato l’Empoli del Presidente Corsi che, dopo quattro partite, un esordio disastroso, zero punti e zero gol fatti, ha deciso di sollevare dall’incarico Paolo Zanetti ed affidare la panchina all’ex Aurelio Andreazzoli che, per la terza volta in pochi anni, è tornato ad allenare i toscani empolesi.

La squadra azzurra con lui ha vinto una partita delle tre disputate e si è portata penultima in classifica con tre punti. L’Empoli, in questo momento, si trova invischiata nella lotta per la salvezza e ha un punto in meno dell’Udinese, che di punti ne ha quattro, gli stessi della Salernitana e uno in più del Cagliari.

Sono proprio Cagliari, Salernitana e Udinese le uniche squadre a non ancora vinto in questa Serie A targata 2023/2024. Tre squadre in crisi di risultati e di gioco che fanno molta fatica ad andare a segno e che, proprio insieme all’Empoli, potrebbero essere quelle che prenderanno parte, fino alla fine, della lotta per non retrocedere.

Proprio le panchine di Salernitana e Udinese sono quelle più pericolanti al momento. Tra Paulo Sousa e la proprietà/dirigenza granata il feeling sembra essere ai minimi storici. Il tecnico portoghese non è stato contento di come ha operato la società in sede di calciomercato e quest’ultima non è contenta dell’operato del tecnico, ma soprattutto dei suoi risultati. I bianconeri, dal canto loro, sono protagonisti di uno dei peggiori inizi di campionato di Serie A della loro storia.

Serie A, ecco le panchine in bilico

Sottil e Paulo Sousa, quindi, sono in bilico e i risultati in campionato del prossimo week end potrebbero decidere il loro futuro. L’Udinese se la vedrà con l’Empoli, la Salernitana andrà a Monza. Un altro risultato deludente potrebbe poter significare esonero e quale miglior momento che la sosta per le Nazionali (che ci sarà dopo questo turno di campionato) per cambiare allenatore?

Anche se fino a qualche giorno fa sembrava impossibile, un’altra panchina che scotta è quella del Cagliari. Claudio Ranieri è amatissimo dalla città, dai tifosi e dai propri calciatori. La scorsa stagione ha compiuto un miracolo, riuscendo a portare il club sardo, prima ai play-off e poi addirittura ad un’incredibile promozione. Ora, però, la squadra è ultima in classifica a soli due punti e i risultati, oltre che il gioco, sono assai deludenti.

Esonero in vista? Ecco il sostituto

Il Presidente Giulini vorrebbe ancora aspettare un po’ prima di dare il benservito a Ranieri, ma saranno i risultati a decidere il destino dell’ex allenatore di Juventus, Roma e Leicester. Dovesse essere esonerato al suo posto la dirigenza del Cagliari è pronta a chiamare Luca Gotti.

L’ex tecnico di Udinese e Spezia è stato già preallertato e accetterebbe di buon grado di rimettersi in gioco. Il vice di Sarri, ai tempi del Chelsea, deve riscattare l’esonero dello scorso marzo quando era sulla panchina dello Spezia. Un esonero che non ha portato nulla di positivo al club ligure, poi retrocesso con Leonardo Semplici dopo lo spareggio contro il Verona di giugno.