Adesso l’esonero è ufficiale: “Sollevato dall’incarico” | Il fallimento dopo le parole di Cassano

L’ex allenatore di Antonio Cassano è stato esonerato, per lui un rendimento al di sotto delle aspettative e una squadra allo sbando, decisione inevitabile

Antonio Cassano ha avuto una carriera importante ma condizionata dal suo carattere fumantino. Il talento enorme ha permesso all’attaccante barese di essere protagonista con la maglia della Nazionale italiana e di vestire la prestigiosa maglia del Real Madrid con Fabio Capello in panchina. Proprio il tecnico ex Milan lo aveva allenato alla Roma, dove aveva creato una coppia formidabile con Francesco Totti.

La sua parentesi più bella è stata però a Genova dove è diventato l’idolo della tifoseria, trascinando la Sampdoria alla qualificazione per i preliminari di Champions League grazie alle sue reti e alle giocate imprevedibili che mettevano in difficoltà ogni difesa.

Nel capoluogo ligure ha pure trovato l’amore e ha trascinato una squadra a un traguardo impensabile. Il rapporto con gli allenatori è stato spesso turbolento, con la sua presenza all’interno dello spogliatoio che era croce e delizia.

Uno di questi è stato un tecnico che, dopo diverse panchine in Serie A, è finito ai margini del calcio che conta e che da qualche anno naviga nelle serie inferiori, in città di provincia dove il calore delle piazze non manca.

Mimmo Di Carlo esonerato dalla Spal, il comunicato

Stiamo parlando di Mimmo Di Carlo, mister di Antonio Cassano proprio alla Sampdoria. In questi giorni è stato esonerato dalla Spal. 6 punti raccolti nelle prime cinque partite di campionato sono un bottino troppo magro per convincere la dirigenza del presidente Joe Tacopina, che punta al ritorno in B, a non fare un cambio.

Le due sconfitte di fila sul campo del Cesena e della Recanatese hanno fatto la differenza e hanno portato a questa decisione. Un’esperienza breve quindi per l’ex tecnico del Chievo e del Vicenza in Emilia.

La Lega Pro girone B, chi è al vertice

La Spal milita nel girone B della Lega Pro. Attualmente le squadre che meglio hanno iniziato la stagione sono la Torres e la Lucchese. Due club storici per la categoria ma partiti con altre ambizioni, cioè con l’obiettivo di un campionato tranquillo e che adesso si trovano al vertice della classifica.

Ci si aspetta di più dal Perugia, retrocesso dalla Serie B, e per almeno un mese incerto del ripescaggio o meno a causa della questione che riguardava il Lecco, che non aveva lo stadio a norma per disputare la seconda serie italiana.