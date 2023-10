Giuntoli, mazzata tremenda | Si è messo in mezzo ten Hag: ti ruba un altro difensore

Manchester United-Juventus: è guerra aperta. I Red Devils lo scippano ai bianconeri, Giuntoli prova la mossa disperata.

Conclusa la tre giorni di coppe europee, la Juventus di Massimiliano Allegri, a cui quest’anno non partecipa, continua a lavorare in vista del match che sabato alle 18.00 la vedrà ospitare, tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, il Torino di Ivan Juric.

Un derby, quello tra bianconeri e granata, intorno al quale stanno ruotando anche voci di mercato secondo le quali la società del presidente Ferrero starebbe monitorando molto da vicino, in vista del mercato di gennaio, un profilo che potrebbe fare molto comodo a Massimiliano Allegri per la seconda parte di stagione.

Un profilo sul quale, stando a quanto venuto fuori in queste ore, avrebbe messo gli occhi anche il Manchester United di Erik ten Hag il quale pare disposto a tutto pur di battere la concorrenza della Vecchia Signora con la quale, specie negli ultimi anni, i Red Devils hanno concluso trattative, anche onerose, che non sempre hanno portato ai risultati sperati.

Trattative come quella riguardante il doppio passaggio a parametro zero, nel 2012 prima e 2022 poi, di Paul Pogba dallo United alla Juventus con, in mezzo, nell’agosto 2016, il ritorno sulla sponda rossa di Manchester dello stesso Polpo per ben 105 milioni di euro.

Todibo, ecco chi è l’obiettivo di Juventus e Manchester United

Come detto, Juventus e Manchester United hanno messo gli occhi sullo stesso giocatore. Entrambe le società, infatti, stanno monitorando già un po’ un difensore classe ’99 attualmente militante in Ligue 1 e con alle spalle esperienze in Spagna, Germania e Portogallo.

Stiamo parlando di Jean-Clair Todibo, difensore 23enne (compirà 24 anni il prossimo 30 dicembre) di proprietà del Nizza il quale, dopo aver avuto poca fortuna con le maglie di Barcellona, Schalke 04 e Benfica, sembra aver trovato finalmente la sua dimensione con la maglia rossonera degli aquilotti.

Todibo, il Manchester United convince il Nizza: Juve beffata

La Juventus aveva seguito Todibo in estate, con il Nizza, club proprietario del suo cartellino, che aveva aperto alla possibilità di un trasferimento. Un trasferimento che si sarebbe potuto concretizzare solamente dietro il pagamento dei 30 milioni di euro che il club transalpino aveva chiesto alla Vecchia Signora per il suo gioiellino.

Un gioiellino che, data l’attuale impossibilità della società piemontese a procedere alla trattativa, sarebbe ormai a un passo dal Manchester United che, potendo contare sul fascino della Premier League e su una disponibilità economica certamente superiore a quella di Madama, potrebbe presto convincere il classe ’99 a trasferirsi in Inghilterra già a gennaio.