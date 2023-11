Presa la decisione definitiva | La comunicazione diretta arrivata nella notte a Simone Inzaghi

L’Inter ha preso la sua decisione: la notizia è stata già comunicata a Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro farà le sue valutazioni.

Reduce da otto risultati utili consecutivi tra campionato e Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara a ricevere, tra le mura amiche di San Siro, il sorprendente Frosinone di Eusebio Di Francesco in occasione del posticipo domenicale che chiuderà il quadro della dodicesima giornata di Serie A.

Una dodicesima giornata al termine della quale molti giocatori lasceranno l’Italia per raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali in vista delle gare di qualificazione ad Euro 2024 e Mondiali 2026. Gare di qualificazione che svuoteranno i centri d’allenamento di tanti club i quali, in attesa di tornare in campo tra due settimane, potranno sfruttare questo tempo per tracciare un piccolo bilancio su quanto fatto in questo primo scorcio di stagione.

Un bilancio che, nel caso specifico dell’Inter, può considerarsi, ovviamente, più che positivo visto l’attuale primo posto solitario in Serie A, con due punti di vantaggio sulla Juventus, e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League conquistata con due turni d’anticipo.

Due risultati, questi, accolti con gioia da tifosi e addetti ai lavori, ai quali si aggiunge la qualificazione al nuovo Mondiale per Club, che scatterà nel 2025, ottenuta proprio grazie al passaggio alla fase a eliminazione diretta di Coppa Campioni.

Inter, il mercato estivo sta dando i suoi frutti: Inzaghi può sorridere

La finale di Champions League persa lo scorso giugno contro il Manchester City ha sicuramente lasciato molto amaro nella bocca dell’Inter di Simone Inzaghi. Una finale, giocata alla pari dei più quotati inglesi, che ha rivisto la Benamata competere per la coppa europea più importante a distanza di 13 anni dal Triplete conquistato nel 2010. Una finale, persa con onore, raggiunta anche e soprattutto grazie all’ottimo lavoro in sede di mercato degli addetti ai lavori nerazzurri i quali, sulla scia di quanto bene già fatto per la stagione 2022-2023, hanno saputo mettere a disposizione di Inzaghi una rosa ampia e competitiva anche per l’annata 2023-2024.

Persi infatti i vari Onana, Dzeko e Lukaku, all’ombra della Madonnina sono arrivati elementi altrettanto validi come Sommer, Sanchez (per il cileno si tratta di un ritorno) e Thuram i quali, inseriti all’interno di un gruppo già affiatato e consolidato, non stanno facendo sicuramente rimpiangere, ora come ora, coloro i quali sono andati via in estate.

Inter, si lavora al rinnovo di Dimarco: accordo vicinissimo

Pronta ad ospitare il Frosinone di Eusebio Di Francesco in occasione del posticipo domenicale che chiuderà la dodicesima giornata di campionato, l’Inter del presidente Zhang lavora anche fuori dal campo e si prepara a incontrare l’entourage di Federico Dimarco per discutere il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026.

Stando infatti a quanto riferito da Calciomercato.com, la dirigenza meneghina vorrebbe blindare il terzino classe ’97 con un prolungamento del rapporto fino al giugno 2028. Un prolungamento di rapporto, con raddoppiamento dell’ingaggio (che dovrebbe salire a tre milioni rispetto all’uno e mezzo percepito attualmente) che, salvo clamorose sorprese dovrebbe essere accettato senza riserve dal duttile calciatore di fede nerazzurra.