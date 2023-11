Gasperini, ora sei nei guai | Arriva il provvedimento ufficiale dalla Federazione

In piena lotta per un posto in Champions League, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini si prepara a fare i conti col provvedimento. Saranno guai.

Il pareggio agguantato all’ultimo respiro contro l’Udinese di Gabriele Cioffi ha impedito all’Atalanta di appropriarsi del quarto posto in classifica ai danni del Napoli. Vista la sconfitta interna dei partenopei nella sfida delle 12.30 contro l’Empoli, gli orobici avrebbero infatti potuto agguantare la zona Champions, in caso di successo sui bianconeri, portandosi a più uno sulla formazione azzurra.

Un pareggio, quello esterno sul campo dei friulani, arrivato dopo la vittoria in Europa League di giovedì contro gli austriaci dello Sturm Graz che ha garantito la certezza matematica di disputare quantomeno lo spareggio valevole per l’accesso agli ottavi di finale di finale di Europa League.

Basterà infatti un pareggio contro lo Sporting Lisbona nel match casalingo del prossimo 30 novembre per garantirsi il passaggio aritmetico alla fase a eliminazione diretta della seconda competizione continentale. Un passaggio alla fase a eliminazione diretta che, insieme al quarto posto da conquistare alla fine della stagione, rappresenta l’obiettivo minimo di una squadra, la Dea, che ha sicuramente tutte le carte in regola per fare bene tanto in Italia quanto in Europa.

Una Dea che, stando a quanto venuto a galla in queste ore, è stata raggiunta da una notizia di calciomercato assai interessante secondo la quale un top club europeo sarebbe pronto a sbarcare a Bergamo per strappare alla formazione nerazzurra uno dei degli elementi più importanti della rosa di Gian Piero Gasperini.

Atalanta, il provvedimento è clamoroso: il gioiello potrebbe volare in Premier League

Come detto, uno dei profili più validi della rosa di Gian Piero Gasperini potrebbe presto cambiare aria qualora l’interesse di una big di Premier League si concretizzasse. Una big inglese che, dopo aver già fatto spesa in Italia in estate, è pronta a tornare nel Bel Pase per strappare all’Atalanta uno dei suoi pezzi da 90.

Un pezzo da 90, in forza alla formazione orobica dal 2021, che potrebbe sbarcare in Inghilterra qualora passasse il provvedimento che impedisce a club della stessa proprietà di effettuare operazioni tra loro. Un provvedimento che, al club inglese in questione, vieterebbe la possibilità di prelevare Neves dall’Al-Hilal portandolo, di conseguenza, sulle tracce del giocatore della Dea.

Atalanta, sirene dalla Premier per Koopmeiners: l’olandese nel mirino del Newcastle

Perso Tonali a causa della vicenda calcioscommesse che lo ha visto recentemente coinvolto, il Newcastle starebbe valutando l’idea di tornare a fare spesa in Italia per prelevare Teun Koopmeiners dall’Atalanta. Non potendo prelevare, come detto, Neves dall’Al-Hilal (la società inglese e quella araba sono entrambe di proprietà del PIF), il club bianconero avrebbe infatti individuato proprio nel centrocampista olandese l’elemento perfetto per sostituire il suo attuale numero otto.

Valutato tra i 50 e i 60 milioni di euro dalla Dea, alla quale è legato da un contratto che scadrà il 30 giugno 2025, Koopmeiners è stato dichiarato, ora come ora incedibile dal presidente Percassi il quale avrebbe già fatto sapere di non volerlo trattare prima dell’inizio dell’estate. La speranza del numero uno bergamasco è infatti quella di vedere l’ex Az Alkmaar aiutare la squadra a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Solo dopo aver ottenuto la certezza matematica della partecipazione alla massima competizione continentale, le due società potranno sedersi a tavolino per discutere della fattibilità dell’affare.