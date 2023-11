Ma quale Arnautovic? | Il piano di Ausilio è diabolico: prende un giovane fenomeno dell’est

Marko Arnautovic sta deludendo le aspettative da quando si è trasferito all’Inter, Ausilio sta valutando un giovane di talento al suo posto

Si è infortunato nella gara di campionato disputata ad Empoli e vinta grazie alla splendida rete del terzino Di Marco, il suo rientro in campo è vicino ma la società dell’Inter sta già valutando l’ipotesi di cedere Marko Arnautovic qualora si presentasse l’occasione, data la poca affidabilità che ha dato in questo inizio di stagione, con la necessità di fare rifiatare la coppia di centravanti titolari.

Eppure il momento dell’Inter è molto favorevole. Il pass per gli ottavi di finale di Champions League è stato staccato con ben due giornate d’anticipo grazie alla vittoria sul campo del Salisburgo e dieci punti raccolti in quattro gare.

In Serie A i nerazzurri guidano la classifica e stanno dimostrando una solidità di squadra invidiabile, riuscendo a non farsi intimorire mentalmente e fisicamente dagli impegni ravvicinati e non perdendo punti contro squadre sulla carta più abbordabili, fatto che accadeva nella passata stagione.

Questi risultati sono merito anche e soprattutto di Lautaro Martinez, capitano e capocannoniere in solitaria e con grande distacco del campionato, e del suo compagno d’attacco Marcus Thuram che sta convincendo alla sua prima stagione in Italia.

L’Inter cerca un altro centravanti, si fa avanti l’ipotesi Dovbyk

Simone Inzaghi e la dirigenza nerazzurra sono consapevoli che il peso dell’attacco non può reggere fino a maggio su solo due giocatori e per questo stanno valutando sul mercato dei nomi per consentire di avere un terzo bomber in rosa.

Il nome caldo è quello del centravanti ucraino Artem Dovbyk, che sta trascinando il Girona in vetta alla Liga, con ben sette reti e cinque assist all’attivo in questa prima parte di stagione. Il giocatore è approdato in Spagna per 7 milioni d’estate e il suo valore adesso è molto più alto ma sempre alla portata delle casse interiste.

Alexis Sanchez non dà garanzie, Marotta al lavoro sul mercato

In rosa c’è anche Alexis Sanchez, tornato all’Inter dopo una stagione al Marsiglia, club allenato da Gennaro Gattuso e che sta disputando l’Europa League, sfidando nello stesso girone l’italiano Roberto De Zerbi e il suo Brighton.

Impiegato soprattutto nel finale da mister Inzaghi, sembra lontano dalle prestazioni della sua prima esperienza in nerazzurro e questo è un ulteriore motivo che spinge Beppe Marotta a cercare soluzioni nel mercato in entrata.