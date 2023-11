Milan, ma quale Giroud? | UFFICIALE l’attaccante del futuro: sta spaccando la Serie A

Il Milan sta pensando al futuro e per il ruolo di centravanti ha individuato nell’erede di Giroud il bomber che sta sorprendendo in Serie A

La vittoria di martedì in Champions League a San Siro contro il Paris Saint Germain è la boccata d’ossigeno e di entusiasmo che serviva al Milan, reduce da uno dei periodi più complicati degli ultimi anni con un solo punto ottenuto in tre partite in campionato, la vetta della classifica persa a favore dei cugini e dei rivali dell’Inter e con la squadra ancora in corsa per staccare il pass per gli ottavi di finale in Europa.

Stefano Pioli deve dare continuità di risultati a un Milan che ha potenzialità da Scudetto ma che deve credere più in se stessi e concretizzare meglio le occasioni create, con l’attacco che fa fatica a pungere.

Giroud sta continuando ad avere un rendimento eccellente, nonostante i 37 anni compiuti, e Leao garantisce giocate da fuoriclasse sulle fasce ma oltre a loro mancano giocatori in grado di scardinare le difese avversarie.

Sono arrivate altre punte ma per il momento non hanno inciso in fase realizzative, costringendo la società rossonera a cercare altri nomi su cui investire, da Taremi del Porto a David del Lille fino a Ekitike.

Il Milan sta valutando Lorenzo Colombo, in prestito al Monza

Il primo ha già 31 anni, una buona esperienza internazionale ma rappresenta un investimento per il presente. Gli altri due sono scommesse per il futuro ma hanno un costo elevato del cartellino.

Per questo motivo Lorenzo Colombo potrebbe essere la soluzione migliore, date le ottime prestazioni che sta fornendo con il Monza di Raffaele Palladino, dove è andato a giocare in prestito, come testimonia la doppietta decisiva sul campo del Verona di Baroni, in piena crisi.

Colombo pronto per riprendersi il Milan, la dirigenza lo tiene d’occhio

Cresciuto nel settore giovanile rossonero, Colombo ha già alcune presenze alle spalle con il Milan ma la dirigenza ha deciso di mandarlo in prestito questa stagione per farlo crescere e giocare di più.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Furlani e Cardinale sarebbero propensi a riportarlo a Milanello il prossimo giugno e valutarlo durante il ritiro della prossima estate, con la speranza che sia pronto a ricoprire il cruciale ruolo di punta centrale, con Giroud a farli da chioccia.