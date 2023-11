Ci stanno saccheggiando | La stella del Milan va negli Emirati: adesso è anche ufficiale

L’ex Milan vola in Asia. Contratto faraonico ed ennesimo scippo al calcio europeo. Impossibile dire no a tutti quei soldi.

Continuano gli “scippi” del calcio asiatico a quello europeo in queste ultime settimane del 2023. Sembra ormai diventata una moda, quella delle ricchissime società arabe, qatariote, emiratine e via dicendo, di fare spesa in Europa a suon di milioni.

Milioni, spesi spesso forse senza una reale cognizione di causa, che nel corso dell’anno hanno visto migrare dal Vecchio Continente verso il Golfo Persico tantissimi giocatori e allenatori che non hanno saputo giustamente dire no ai contratti faraonici messi sul piatto da sceicchi ed emiri.

Giocatori e allenatori come Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sergej Milinkovic-Savic, Sadio Mané, Jordan Henderson, Marco Verratti, Roberto Mancini, Steven Gerrard, Jorge Jesus e vari altri, che sono andati ad arricchirsi qua e là tra Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti.

Una lista lunghissima, quella dei calciatori e allenatori attualmente legati a squadre del Medio Oriente, all’interno della quale, da qualche ora, è finita una vecchia conoscenza della nostra Serie A che, dopo aver vestito le maglie di Parma, Lazio, Inter, Milan e Genoa, ha deciso di volare negli Emirati Arabi Uniti per sposare la causa dell’attuale squadra terza in classifica nella Uae Pro League.

Dall’Europa agli Emirati Arabi Uniti: un altro ex Serie A vola in Medio Oriente

È notizia di poche ore fa l’approdo negli Emirati Arabi Uniti di un ex calciatore della nostra Serie A, oggi allenatore. Stando a quanto venuto a galla in queste pare che l’Al-Ain, squadra dell’omonima città emiratina, abbia raggiunto un accordo con il noto tecnico argentino, reduce dalla positiva esperienza alla guida dei qatarioti dell’Al-Duhail.

Nonostante la vittoria nell’ultimo turno di Afc Champions League contro gli arabi dell’Al Fayha, la società biancoviola ha infatti deciso di esonerare Alfred Schreuder il quale, nonostante un buon rendimento anche in campionato (la squadra è terza in classifica a due punti dalla vetta), verrà sostituito, come detto, dall’allenatore sudamericano, che torna quindi in panchina esattamente a un mese di distanza dalla fine della sua esperienza in Qatar.

Crespo nuovo allenatore dell’Al-Ain: accordo preliminare col club emiratino

Con una nota pubblicata sul proprio profilo X, l’Al-Ain ha comunicato di aver raggiunto un accordo preliminare con Hernan Crespo. Esonerato lo scorso ottobre dai qatarioti dell’Al-Duhail, coi quali aveva portato a casa un campionato, una Coppa del Qatar e una Coppa delle Stelle del Qatar nella stagione 2022-2023, il tecnico argentino ha detto sì alla società biancoviola con la quale ha già trovato un accordo preliminare.

Un accordo preliminare, del quale non si conoscono ancora né le cifre né la durata, che dovrebbe però quasi sicuramente arricchire di parecchio le tasche dell’ex attaccante di Inter e Milan il cui esordio alla guida del club emiratino è previsto per il prossimo 26 novembre in occasione del big match contro l’Al-Ahli.