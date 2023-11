50 milioni per un 27enne: il colpo perfetto per Inzaghi | Lo vuole a tutti i costi

Marotta e Ausilio monitorano l’attaccante rivelazione dell’anno in vista della prossima stagione, ma c’è un ma…

Il mercato non chiude mai, è una di quelle regole non scritte del mondo del calcio. Gli affari, oramai, vengono messi in piedi ben prima dell’inizio ufficiale delle sessioni estive e invernali. Mesi in anticipo, a volte. Ne sanno qualcosa ad Appiano Gentile, dove sono stati costretti a vedere uno dei propri giocatori migliori, Milan Skriniar, lasciare a parametro zero dopo aver raggiunto l’accordo con il Paris Saint-Germain.

Rimpiazzare lo sloveno è stato uno dei compiti più ardui per Marotta e Ausilio, che quest’estate sono stati chiamati agli straordinari. L’Inter ha dovuto fare i conti con una rosa in ristrutturazione parziale – sono andati via dodici giocatori – e allo stesso tempo con un budget per gli acquisti risicato.

I nerazzurri si sono approcciati al mercato sapendo di avere un solo colpo in canna – Frattesi è giunto in prestito con obbligo di riscatto, dunque il costo sarà “scontato” nel bilancio 2024-25 – per cui la decisione più importante ha riguardato la zona di campo in cui investire per portare a termine il colpo: difesa, centrocampo o attacco.

Fallite le trattative per Romelu Lukaku e Lazar Samardzic, i trenta milioni sono stati spesi proprio per tappare il buco lasciato da Skriniar, strappando Benjamin Pavard al Bayern Monaco.

Futuro

Con l’arrivo del francese, negli altri reparti le toppe sono state messe facendo economia. Nella zona centrale del campo Klaassen è arrivato a titolo gratuito solo nelle ultime ore, mentre davanti la spesa per Sanchez e Arnautovic è stata pari a zero, anche se per quest’ultimo è in ballo un diritto di riscatto di circa 10 milioni di euro.

Per quanto di meglio non si potesse ottenere in regime di spending review, la volontà della dirigenza dell’Inter, in vista della prossima stagione, resta di regalare a Simone Inzaghi un cambio di maggiore qualità in attacco. Uno dei nomi sulla lista è quello di Serhou Guirassy dello Stoccarda.

La situazione

L’attaccante franco-guineano, classe 1996, si sta rivelando la sorpresa di quest’inizio di stagione. Con 14 reti segnate in 644′ (un gol 46′) è il secondo miglior realizzatore nei top-cinque campionati, alle spalle del solo Harry Kane (15). Un rendimento incredibile che ha attirato l’attenzione di mezza Europa. La buona notizia è che il prezzo d’acquisto è abbordabile, dal momento che nel contratto è presente una clausola rescissoria da 17.5 milioni di euro.

L’Inter monitora la situazione, ma deve fare attenzione alla concorrenza di diverse realtà, tra cui quella di Milan e Tottenham. Quest’ultimo potrebbe rappresentare la minaccia più realistica, dal momento che Guirassy ha espresso la volontà di giocare in Inghilterra: «Non posso nascondere queste cose: tutti sanno che la Premier League è uno dei campionati più competitivi al mondo», ha dichiarato al Guardian. «In questo momento, però, non chiudo nessuna porta. Ci sono squadre molto grandi in Europa e non ci si concentra solo sulla Premier League».