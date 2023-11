Dalla Serie B al Liverpool in una notte | L’offerta che cambia la vita a Gilardino

Dalla Serie B alla Serie A fino all’approdo al Liverpool: la storia che potrebbe presto cambiare i piani di Alberto Gilardino. Il Genoa fa le sue valutazioni.

Tornato in Serie A dopo la parentesi in Serie B della stagione 2022-2023, il Genoa di Alberto Gilardino se la sta cavata più che bene in questi primi mesi dell’annata 2023-2024. Un primo scorcio di stagione, quello interrotto dall’ultima pausa per le nazionali, che ha visto il Grifone ottenere quattro vittorie, due pareggi e sei sconfitte.

Un rendimento tipico di una neopromossa, potremmo dire, che vede la formazione rossoblù occupare attualmente una tranquilla tredicesima posizione con 14 punti, a più cinque sul terzultimo posto dell’Hellas Verona, sconfitto sabato sera grazie al primo gol in Serie A del rumeno Dragusin.

Una vittoria fondamentale, quella sulla formazione scaligera, che non solo ha permesso a Gudmundsson e compagni di allontanarsi dalla zona rossa della graduatoria, ma ha anche probabilmente salvato, almeno per ora, la panchina di Alberto Gilardino.

Una panchina, che il tecnico piemontese ha ereditato da Alexander Blessin il 6 dicembre dello scorso anno, che aveva iniziato a scricchiolare rumorosamente nelle scorse settimane a causa dei risultati altalenanti fatti registrare dalla squadra la quale, tra le altre cose, sarebbe finita al centro di indiscrezioni di calciomercato provenienti dall’Inghilterra secondo cui il Liverpool di Jurgen Klopp sarebbe pronto a bussare alla porta del presidente Zangrillo per prendere informazioni su un centrocampista molto caro ai tifosi genoani.

Dalla cadetteria ad Anfield Road: il centrocampista vola in Premier League

Come anticipato, il Liverpool di Jurgen Klopp potrebbe presto sbarcare sulla sponda rossoblù di Genova per trattare un centrocampista al quale, in questi primi mesi di campionato, Alberto Gilardino non ha mai rinunciato né tantomeno sostituito.

Un centrocampista, legatosi al Genoa nel gennaio 2022, il quale, dopo aver deciso di scendere in Serie B col Grifone lo scorso anno, ha saputo ritagliarsi man mano sempre più spazio all’interno della squadra fino a diventare l’intoccabile giocatore che è oggi. Pagato ai danesi del Brondby poco meno di quattro milioni di euro, il classe 2001 di cui stiamo parlando ha già visto triplicarsi il suo valore di mercato.

Genoa, il Liverpool vuole Frendrup: Reds pronti ad accontentare il Grifone

In campo fino all’ultimo minuto in tutte e 12 le partite di campionato disputate fin qui dal Genoa, Morten Frendrup è senza alcun’ombra di dubbio uno dei gioielli più preziosi della rosa di Alberto Gilardino. Sbarcato a Genova, come detto, nel gennaio 2022, il centrocampista danese è, ora come ora, il calciatore di Serie A con il miglior rendimento tra contrasti effettuati e vinti.

Un rendimento, che ne certifica lo spirito combattente e di sacrificio, il quale, secondo gli inglesi di Anfield Watch, avrebbe indotto il Liverpool di Jurgen Klopp ad interessarsi a lui. Spinti dalla necessità di rinforzare il proprio centrocampo, i Reds potrebbero infatti sbarcare presto nel capoluogo ligure per provare a trattare col Genoa l’acquisto dell’ex Brondby che, valutato dai rossoblù intorno ai 15 milioni di euro, è pronto a lasciare la Serie A per diventare grande in Premier League.