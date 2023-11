Tradimento in corso | Allegri ci è rimasto malissimo: se ne va a lottare per la salvezza

Massimiliano Allegri ancora non ci crede: un pezzo da 90 lascia la Juventus e si accorda col club invischiato nella lotta per non retrocedere. Sorpresi anche i tifosi.

Seconda con 26 punti, a due lunghezze di distanza dalla capolista Inter, la Juventus di Massimiliano Allegri, nel momento in cui scriviamo, si prepara ad aprire i cancelli dell’Allianz Stadium al rigenerato Cagliari di Claudio Ranieri in occasione della dodicesima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella tra bianconeri e rossoblù, che i primi saranno ovviamente chiamati a vincere non solo per allungare la propria striscia di risultati utili consecutivi, attualmente ferma a sei (cinque vittorie e un pareggio), ma anche e soprattutto per mettere pressione agli uomini di Simone Inzaghi, impegnati nel posticipo domenicale delle 20.45 contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco.

Battere i sardi, al di là del risultato che verrà fuori dalla sfida tra nerazzurri e ciociari, per i piemontesi significherebbe infatti sorpassare o mantenersi in scia dei meneghini i quali, dopo la pausa per le nazionali, giungeranno a Torino il prossimo 26 novembre per quello che sarà senza alcun’ombra di dubbio il big match della tredicesima giornata di campionato.

Un Derby d’Italia, quello in programma tra due settimane nel capoluogo piemontese, che metterà difronte due squadre, ora come ora, agli antipodi che fanno del “cortomusismo”, la Vecchia Signora e del pragmatismo, la Benamata, i propri punti di forza.

Juventus, quasi un anno dall’insediamento del nuovo Cda

È passato ormai quasi un anno dall’insediamento del nuovo Consiglio d’amministrazione della Juventus. Un Consiglio d’amministrazione, insediatosi ufficialmente il 18 gennaio di quest’anno, tuttora costituito dai cinque nomi indicati al tempo dall’azionista di maggioranza del club bianconero, Exor.

Cinque nomi, quali Gianluca Ferrero, Maurizio Scanavino, Fioranna Vittoria Negri, Laura Cappiello e Diego Pistone, i quali, in questi mesi, si sono spesi soprattutto per far luce sulla delicata questione legata alle plusvalenze fittizie e alla manovra stipendi sulle quali sta ancora indagando la Procura di Torino.

Juventus, il braccio destro di Giuntoli dice addio: Giovanni Manna vicinissimo alla Salernitana

Legatosi ufficialmente alla Juventus lo scorso luglio, il Football Director bianconero, Cristiano Giuntoli ha già dato il via alla sua rivoluzione che, nel giro di poche settimane, cambierà il volto della squadra che lo affiancherà in sede di calciomercato.

Una squadra, della quale fa attualmente parte Giovanni Manna il quale, stando a quanto riportato nelle scorse ore da Calciomercato.com, potrebbe lasciare anzitempo il suo ruolo di braccio destro di Giuntoli (il contratto del dirigente scade nel 2025) per legarsi nientemeno che alla Salernitana del presidente Iervolino che, ultima in campionato con appena cinque punti, è pronta ad offrirgli un ruolo di primo piano all’interno della società.