Tic tac Jovic, il tempo è scaduto | Furlani ingaggia un crack a prezzo di saldo

Luka Jovic sta deludendo in questa prima parte di stagione, l’acquisto in attacco del Milan potrebbe presto lasciare i rossoneri

Dopo una buona stagione con la maglia della Fiorentina, condita da 13 reti e 5 assist tra campionato e Conference League, Luka Jovic ha lasciato i viola nell’ultimo giorno di calciomercato per approdare al Milan, per andare a ricoprire il ruolo di sostituto di Giroud come punta centrale. Impiegato da Stefano Pioli in alcune gare di questo inizio di stagione, il centravanti sembra essere lontano dalla condizione migliore.

I tifosi sono delusi dal suo attuale rendimento, il giocatore pare non essersi ancora integrato né con i compagni di reparto né negli schemi del mister emiliano che sta preferendo la punta francese, sinonimo di garanzia realizzativa.

Un attacco sulla carta molto forte quello dei rossoneri, che hanno due grandi talenti sulle fasce come Leao e Pulisic ma che mancano di un bomber che possa far fare il definitivo salto di qualità a una squadra che punta comunque allo Scudetto e alla seconda stella.

Le seconde linee stanno deludendo, con l’eccezione della punta ex Salisburgo Okafor che ha già segnato due reti e non ha demeritato nemmeno nell’ultimo impegno di Champions League con la vittoria prestigiosa a San Siro contro il Paris Saint Germain dell’ex Gianluigi Donnarumma.

Il Milan punta su David per rinforzare il suo attacco

Il Milan continua a tenere monitorata la situazione di Jonathan David per la prossima estate e se nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato la richiesta del Lille non si abbassava sotto quota 60 milioni, per la prossima il prezzo è destinato a calare.

Con un contratto che scade il 30 giugno 2025, in caso di un mancato rinnovo, la prossima sarà infatti l’ultima estate in cui monetizzare da un suo addio e quindi, stando quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la cifra potrebbe abbassarsi sotto i 40 milioni.

Luka Jovic perde anche il posto in Nazionale, non convocato dalla Serbia

Nel frattempo Luka Jovic non è stato convocato dal tecnico della Serbia Drogan Stojkovic che ha da poco annunciato i nomi di coloro che parteciperanno ai prossimi due impegni della nazionale balcanica.

La Serbia affronterà martedì 15 novembre il Belgio in amichevole e la Bulgaria domenica 19 novembre nella sfida valida per il girone di qualificazione agli Europei che si disputeranno a giugno 2024 in Germania.