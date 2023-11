Altro che Berardi | Questo è un talento generazionale: Giuntoli pronto ad ingaggiarlo a zero

La Juventus accantona Berardi e mette gli occhi sul gioiellino del club spagnolo. Cristiano Giuntoli è pronto a battere la concorrenza di due big inglesi.

Se da un lato rappresenta chiaramente un boccone amaro da digerire, dall’altro la mancata partecipazione alle coppe europee potrebbe essere un enorme vantaggio che, almeno per questa stagione, la Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe sfruttare per provare a riconquistare quello scudetto che nelle bacheche del club manca ormai dalla stagione 2019-2020.

Reduce da una fantastica striscia di sei risultati utili consecutivi (cinque vittorie e un pareggio), caratterizzata dall’incredibile dato che dice zero gol subiti in queste sei partite, la Vecchia Signora è infatti, ora come ora, la principale antagonista della capolista Inter che guida la classifica della Serie A con 28 punti.

Distanti appena due lunghezze dal primo posto dei meneghini, che giungeranno a Torino il prossimo 26 novembre dopo la sosta per le nazionali, i piemontesi sono ovviamente al lavoro per preparare al meglio la sfida col rigenerato Cagliari dell’ex, Claudio Ranieri il quale arriva all’Allianz Stadium dalle tre vittorie consecutive conquistate recentemente contro Frosinone, Udinese (secondo turno di Coppa Italia) e Genoa.

Una sfida ovviamente da non fallire, quella contro i sardi, intorno alla quale, stando a quanto emerso in queste ore, starebbe ruotando un’indiscrezione di calciomercato secondo la quale il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli starebbe trattando un giocatore militante nella Liga su cui avrebbero messo gli occhi anche due big inglesi.

Juventus, servono tecnica e velocità

Sebbene il secondo posto con 26 punti, a sole due lunghezze dall’Inter, faccia pensare alla Juve come a una squadra forte e competitiva, il gioco fin qui espresso dalla formazione di Massimiliano Allegri, dice esattamente il contrario. I risultati non mancano, è vero, ma i tifosi vorrebbero vedere qualcosa che vada ben oltre le quasi ormai scontate vittorie di corto muso.

Un qualcosa che, secondo alcuni, potrebbe arrivare solo attraverso l’acquisto di giocatori tecnicamente dotati che possano permettere al tecnico bianconero di mettere in campo una squadra un po’ più veloce e volenterosa, rispetto a quella lenta, sterile e macchinosa ammirata tanto adesso quanto negli ultimi anni.

Juventus, Giuntoli guarda in Spagna: occhi su un 2005 seguito anche da Chelsea e Liverpool

Come detto, alla Juventus di Massimiliano Allegri servono tecnica e velocità per rivitalizzare il proprio gioco, ora come ora, spento e sterile. Due caratteristiche, tecnica e velocità, che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrebbe individuato in un attaccante classe 2005, attualmente in forza agli spagnoli del Real Betis. Stando infatti a quanto riportato da MuchoDeporte.com, la Vecchia Signora avrebbe messo nella propria lista dei desideri il 18enne Assane Diao che, legato al club biancoverde di Siviglia da un contratto che scadrà il 30 giugno 2027, piace anche a Chelsea e Liverpool.

Valutato dalla società iberica intorno ai 10 milioni di euro, i piemontesi, ora come ora, paiono in vantaggio sulle due big della Premier League le quali, pur potendo contare su una superiore disponibilità economica rispetto al club del presidente Ferrero, non sembrano in realtà intenzionate ad affondare davvero il colpo per il calciatore spagnolo il quale, in attesa eventuali di sviluppi, si gode la propria centralità nei piani del tecnico Manuel Pellegrini.