Incredibile: Joachim Löw in Serie A | Va a lottare per la salvezza

Joachim Low torna ad allenare: dopo due anni di inattività, il tecnico tedesco sbarca in Serie A: è pronto a legarsi a un club in lotta per non retrocedere.

Fermo ormai da due anni, Joachim Low è sicuramente, insieme ad Antonio Conte e Zinedine Zidane, uno dei tecnici più competenti e ambiti tuttora senza squadra. Lontano dalle luci dei riflettori dopo la fine dell’esperienza ultradecennale alla guida della Germania, l’allenatore tedesco è ancora alla ricerca di una squadra in grado di proporgli un progetto valido e stimolante.

Trionfatore ai Mondiali brasiliani del 2014 e alla Confederations Cup del 2017, Low ha legato principalmente il suo nome a quello della Mannschaft che, passata sotto la sua gestione dopo il mondiale casalingo del 2006, in cui il classe ’60 era vice di Jurgen Klinsmann, è tornata a scrivere il suo nome nell’albo d’oro della Coppa del Mondo a distanza di 24 anni dal successo sull’Argentina di Italia 90.

Un successo sull’Albiceleste, ripetuto anche in Sudamerica nove anni fa, prima del quale la Germania ha vinto quella che, ancora oggi, è forse una della partite più belle e spettacolari della sua storia: il 7-1 rifilato al Brasile nella semifinale di Belo Horizonte giocata allo Stadio Mineirao l’8 luglio 2014.

Una vittoria clamorosa, arrivata contro i padroni di casa rimasti orfani di Neymar, che da lì a pochi giorni sarebbe stata seguita proprio dal trionfo in finale su Messi e compagni che, dopo i due terzi posti consecutivi del 2006 e 2010 e le delusioni europee del 2008 e 2012, ha riportato sul tetto del Mondo e quindi alla gloria il nome della Germania calcistica.

Joachim Low, niente pensione: il tecnico tedesco aspetta solo l’offerta giusta

Rimasto, come detto, senza squadra dopo la fine della sua esperienza quindicennale alla guida della Germania, terminata dopo la sconfitta agli ottavi di finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra, Joachim Low, lo scorso giugno, ha fatto sapere di non essere affatto andato in pensione, come molti tuttora credono, ma di essere solo in attesa dell’offerta giusta.

Intervistato dalla Bild, il tecnico teutonico ha infatti spiegato come la sua lontananza dai campi di gioco non sia definitiva ma solo temporanea. Uno stato di veglia, che dura da due anni, che l’allenatore 63enne, come da lui stesso ammesso, sta sfruttando per fare piani e sviluppare idee in attesa di un progetto stimolante che lo convinca a tornare in panchina.

Dal Mondiale alla lotta per non retrocedere: Low pronto a sbarcare in Serie A per salvare la squadra

Passare dalla vittoria di un Mondiale alla lotta per non retrocedere è un percorso che probabilmente pochi allenatori accetterebbero. Un percorso ricco di insidie, esattamente come quello che porta alla conquista di una Coppa del Mondo, che potrebbe però presto decidere di accettare, Joachim Low.

Secondo recenti voci venute a galla in queste ore, l’allenatore tedesco sarebbe infatti finito nel mirino del Verona del presidente, Maurizio Setti che, ormai scontento del rendimento di Marco Baroni, che con quella di venerdì sera contro il Genoa ha incassato la sesta sconfitta consecutiva tra Serie A e Coppa Italia, starebbe pensando di affidargli la panchina della sua squadra, attualmente terzultima con appena otto punti conquistati dopo 12 partite di campionato disputate.