Colpo di scena Osimhen, nuovo lunghissimo stop | Tornerà a giocare solo a gennaio

L’attaccante nigeriano sta attraversando una stagione complicata tra infortuni, polemiche, litigi con l’allenatore e con il club.

La stagione di Victor Osimhen fino a questo momento è stata molto complicata. Ci sono state le sei reti nelle otto partite disputate che comunque lo mantengono al secondo posto della classifica cannonieri della Serie A in coabitazione con Lukaku e Giroud, ma questa è davvero l’unica nota lieta di questa prima parte di 2023/2024 del nigeriano.

Dal post Scudetto in poi, infatti, ogni volta che si è toccato l’argomento Victor Osimhen, quasi mai si è parlato in termini positivi per lui ed il Napoli. Prima la brusca frenata in estate su un rinnovo del contratto che sembrava quasi fatto, poi le prime frizioni con l’allenatore Rudi Garcia dopo una sostituzione.

Il nervosismo è poi dilagato dopo Bologna. Il rigore sbagliato, la sostituzione, il video TikTok della società in cui veniva preso in giro il calciatore dopo l’errore dal dischetto, la presa di posizione del suo entourage e del calciatore stesso che ha poi cancellato tutte le foto con la maglia del Napoli dal suo profilo Instagram. Nelle partite successive, inoltre, Osimhen ha segnato, ma ha evitato di esultare, mostrando tutta la sua rabbia.

Quando la situazione sembravano essere perlomeno più calma e tranquilla ecco l’ennesimo infortunio della sua esperienza a Napoli. Infortunio, però, arrivato ancora una volta con la maglia della Nazionale nell’amichevole contro l’Arabia Saudita di metà ottobre. Una lesione di medio grado al bicipite femorale della gamba destra che lo ha tenuto ai box per quasi un mese.

Osimhen, l’infortunio e i dubbi

Osimhen ha quindi dovuto saltare le sfide di campionato contro Verona, Salernitana ed Empoli e quelle di Champions League contro l’Union Berlino. Nel week end sarà costretto a saltare anche l’ultima sfida prima della sosta, quella casalinga contro l’Empoli.

Un’assenza che è stata in parte coperta dalle splendide prestazioni di Giacomo Raspadori, ma che a Napoli apre molti dubbi ed incertezze, soprattutto sul futuro. Bisognerà valutare se è il caso di provare a ricucire un rapporto che possa portare al dialogo tra le parti e, quindi, eventualmente, al rinnovo del contratto.

Osimhen, out anche con la Nigeria

Intanto Victor Osimhen, a causa dell’infortunio alla gamba è costretto a rinunciare anche alla chiamata della propria Nazionale. Il ct. della Nigeria, José Peseiro, infatti, dovrà fare a meno del suo uomo più importante in vista delle sfide contro Lesotho e Zimbabwe, valide per le qualificazioni al Mondiale del 2026.

Il ct. nigeriano aveva già annunciato questa assenza nei giorni scorsi ed ora spera di poterlo avere a disposizione per la Coppa d’Africa che si terrà a gennaio e che rappresenta un’altro motivo di imbarazzo per il Napoli che sarà costretto a rinunciare ad Osimhen in tutto l’inizio del 2024.