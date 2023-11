Clamoroso Lazio, sta ritornando in patria | Sarri è una furia: non ci ha potuto fare niente

Maurizio Sarri su tutte le furie, rischia di perdere il suo jolly di centrocampo che torna in patria per un’occasione importante

Giro di boa del girone d’andata per la Lazio di Claudio Lotito. Per i biancocelesti una sorta di anno zero dopo un’estate di sconvolgimenti sul mercato e l’importante rivoluzione in una rosa che aveva avuto pochi ritocchi nelle stagioni precedenti. In campionato alti e bassi nel rendimento, con l’obiettivo stagionale che resta confermare un piazzamento europeo, con il quarto posto che non sembra alla portata.

In Champions League la vittoria di mercoledì allo Stadio Olimpico contro gli olandesi del Feyenoord pone la Lazio al secondo posto nel girone, con gli ultimi due impegni, in Spagna sul campo dell’Atletico Madrid, e in casa contro gli scozzesi del Celtic, che saranno decisivi per conquistare gli ottavi di finale.

Prima di queste due complicate partite ci sarà un altro stop per gli impegni delle Nazionali, fatto che Maurizio Sarri ha più volte criticato, arrivando ad affermare che le eccessive gare ravvicinate rischiano di rovinare fisicamente i calciatori.

Campionato, competizioni europee, Coppa Italia e poi le sfide di qualificazione ai prossimi Europei che si disputeranno in Germania a giugno 2024 costringono molti giocatori a scendere in campo fino a 50 volte da settembre a maggio.

La Lazio e il centrocampo rinnovato dal mercato estivo

La partenza di Milinkovic Savic dopo ben otto anni nella Capitale ha condizionato gli umori dello spogliatoio e ha costretto a modificare gli assetti tattici del centrocampo, con Luis Alberto che ha preso le redini della trequarti.

Il patron ha provato a ingaggiare Domenico Berardi che ha deciso di restare nel Sassuolo e negli ultimi giorni di mercato sono arrivati Rovella dalla Juventus, dopo la positiva stagione in prestito al Monza, e Guendouzi, acquistato dal Marsiglia per 13 milioni più 4 di bonus.

Guendouzi e la possibile convocazione nella Nazionale francese, Sarri è preoccupato

Proprio Guendouzi potrebbe essere convocato per le prossime due gare della sua Francia, tornando così a vestire la maglia dei Blues, che partono, in qualità di finalisti dell’ultimo Mondiale disputato in Qatar, come i favoriti ai nastri di partenza dei prossimi Europei.

Il centrocampista è reduce da alcune ottime prestazioni e sembra essersi ben integrato negli schemi del tecnico toscano, che spera di averlo di nuovo a disposizione senza acciacchi fisici o appesantimenti muscolari.