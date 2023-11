Xavi, la vendetta contro Milano è servita | Scippa un giocatore già bloccato

Dopo diverse delusioni avute a San Siro e quando è stato nella città meneghina, l’allenatore del Barça si prende una rivincita.

San Siro è un luogo sacro, un luogo che tra qualche anno rischierà di non esserci più, almeno non come siamo abituati a vederlo ed intenderlo. San Siro è la Scala del Calcio, uno stadio iconico, in cui tutti sognano di giocare almeno una volta nella vita o magari godersi lo spettacolo di una partita.

San Siro sarà ricordato per sempre come la casa di Milan e Inter, il teatro di battaglie epiche, serate culto e di vittorie indimenticabili. Non tutti però sono legati soltanto a ricordi positivi e belle immagini se chiudono gli occhi e immaginano San Siro.

Tra chi sicuramente avrà anche qualche incubo e qualche cattivo pensiero legato a San Siro, c’è sicuramente l’attuale allenatore del Barcellona, Xavi Hernandez. Grandissimo campione e simbolo di una delle squadre e delle Nazionali più forti di tutti i tempi, lo spagnolo ha vissuto almeno due serate da incubo a Milano e nello stadio di Milan e Inter.

Queste serate, però, hanno visto, in entrambi i casi, il suo Barcellona affrontare l’Inter. Una volta è successo da calciatore ed un’altra invece da allenatore. Il primo ricordo triste risale all’aprile del 2010. I nerazzurri sono allenati da Mourinho e battono, in maniera perentoria e meritata, i blaugrana di Pep Guardiola. Una vittoria netta per 3-1 che proietta la Beneamata verso la conquista della Champions League del Triplete e spezza i sogni di gloria dello stellare Barça.

Xavi, San Siro e quei brutti ricordi

L’altra serata storta vissuta da Xavi nella San Siro nerazzurra, invece, risale a poco più di un anno fa. Ottobre 2022. Il Barcellona arriva da favorito a San Siro e attacca. L’Inter si difende in maniera ordinata, non crolla sotto i colpi blaugrana e a fine primo tempo va a segno con un gran destro di Calhanoglu da fuori area.

Nel secondo tempo è un’arrembaggio Barça, ma i catalani non riescono a segnare anche perché l’arbitro dell’incontro gli nega un rigore solare su un fallo di mano di Calhanoglu in area non visto. Xavi è furioso e se la prende con l’arbitro, non solo nel post di quella partita. Il Barcellona, a causa anche di quella sconfitta, viene eliminato al primo turno di Champions League e l’Inter arriverà in finale.

Xavi, ecco la rivincita verso Milano

Xavi, ora, però, ha la possibilità di restituire uno sgarbo, almeno in minima parte, alla Milano del pallone. Questa volta, però, di mezzo c’è il Milan. Il Barcellona, infatti, per cercare di rinforzare ulteriormente la rosa, è interessata a due calciatori per il mercato di gennaio. Entrambi sono di proprietà del Betis Siviglia.

Si tratta, come evidenzia Estadio Deportivo, del centrocampista argentino Guido Rodriguez e del giovane Juan Miranda. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel prossimo giugno, ma il terzino sinistro classe 2000, in particolare, nelle ultime settimane, è stato accostato anche al Milan che lo corteggia da tempo e lo vorrebbe come vice Theo Hernandez..