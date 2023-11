Era ‘on fire’ ma è stato esonerato | Al suo posto, arriva l’ex allenatore dell’Inter

Squadra a centro classifica e allenatore esonerato: il noto club ha già annunciato il licenziamento del tecnico. Sarà sostituito da un ex Inter.

Terminata la quarta giornata della fase a gironi di Champions League, Europa League e Conference League, è tempo per i campionati nazionali di riprendersi la scena. Campionati nazionali come la Serie A, ovviamente, che si prepara a tornare in campo con la dodicesima giornata della stagione 2023-2024.

Una dodicesima giornata che scatterà con gli anticipi odierni che vedranno affrontarsi Sassuolo e Salernitana e Genoa e Verona. Quattro squadre invischiate nella lotta per non retrocedere sulle cui panchine siedono allenatori il cui posto potrebbe essere presto messo in discussione.

Per Pippo Inzaghi, sedutosi poche settimane fa sulla panchina dei granata al posto di Paulo Sousa, il discorso potrebbe essere posticipato ancora di qualche settimana, ma per Dionisi, Gilardino e Baroni, la questione, invece, potrebbe essere discussa già nelle prossime ore una volta conosciuto il risultato che verrà fuori dalle sfide di oggi.

Esoneri potenziali, quelli dei quattro allenatori appena menzionati, che potrebbero presto aggiungersi a quello già certo di un allenatore che, visti i risultati altalenati conquistati in questo primo scorcio di stagione, è stato sollevato dal suo incarico e sostituito in panchina da un tecnico con un passato recente all’Inter.

Serie B, l’ex Inter rimane in Lombardia: ripartirà dal glorioso club

L’ufficialità non è ancora arrivata, ma dovrebbe essere ormai questione di ore. Il glorioso club lombardo ha esonerato il suo allenatore il cui posto dovrebbe essere preso da Stefano Vecchi.

Esonerato dalla Feralpisalò qualche settimana fa, l’ex allenatore dell’Inter dovrebbe infatti essere a breve annunciato come nuovo tecnico della squadra che, attualmente distante quattro punti tanto dalla zona playout quanto da quella playoff, è reduce da serie negativa di risultati fatta di ben tre sconfitte consecutive.

Brescia, Stefano Vecchi è il nuovo allenatore: sostituirà Gastaldello

Le tre sconfitte consecutive incassate contro Palermo (recupero della seconda giornata), Cittadella e Bari non sono andate giù al presidente del Brescia, Massimo Cellino che, con la squadra scivolata in tredicesima posizione a quota 13 punti, avrebbe deciso di esonerare l’attuale tecnico, Daniele Gastaldello per dare una scossa all’ambiente.

Una scossa che dovrà dare Stefano Vecchi il quale, stando a quanto riportato da Bresciaingol.it, dovrebbe legarsi al club lombardo nelle prossime ore con un contratto fino al 30 giugno 2025 e un ingaggio da 150mila euro a stagione.