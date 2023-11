Fanno come con Hojlund | Serie A in lacrime: perso il principale prospetto del campionato

La Serie A si prepara a perdere un altro giovane talento che sta per trasferirsi in Premier League, per lui il definitivo salto di carriera

Sono tanti i giocatori della Serie A che si sono trasferiti in Premier League negli ultimi anni. Molti dei principali prospetti del campionato hanno poi firmato con club inglesi al termine della loro stagione migliore in Italia. Emblematico il caso di Koulibaly. Il centrale del Napoli, dopo alcuni anni ai piedi del Vesuvio ha sposato la causa del Chelsea, perdendo la costanza nelle prestazioni della sua parentesi partenopea.

Gianluca Scamacca ha giocato con il West Ham, vincendo anche la scorsa Conference League ai danni della Fiorentina di Vincenzo Italiano, ed è tornato in Serie A con la maglia dell’Atalanta di Giampiero Gasperini, con cui sta trovando il feeling con la rete e probabilmente il posto da titolare nei prossimi impegni con la Nazionale italiana.

Vicario, dopo l’importante stagione tra i pali dell’Empoli, è diventato il nuovo portiere del Tottenham, rivelazione di questo inizio di stagione in Inghilterra nonostante la partenza del bomber Harry Kane che si è accasato a Monaco di Baviera.

Il giovane attaccante danese Hojlund è approdato al Manchester United per oltre 60 milioni, cifra che ha costretto l’Atalanta ad accettare l’offerta, con la possibilità poi di modificare il reparto offensivo così come è stato.

Scalvini si prepara a seguire Hojlund a Manchester

Il bomber si è ambientato bene all’Old Trafford, segnando anche nella sua Copenaghen nel match di Champions League di mercoledì, in cui il Manchester è uscito sconfitto per 4 a 3, trovandosi così all’ultimo posto del girone.

In difesa gli inglesi dovrebbero cedere McGuire e al suo posto uno dei nomi sul taccuino della dirigenza è un altro atalantino, il centrale della Nazionale italiana Scalvini che approderebbe in un club storico del calcio britannico.

Per l’Atalanta nuova plusvalenza in vista con il suo centrale

Nel caso in cui la trattativa vada a buon fine, per i bergamaschi si prospetta la possibilità di portare a casa un’altra plusvalenza eccellente, stavolta proveniente da un giocatore cresciuto nel florido settore giovanile.

In questi anni tanti talenti lanciati da Gasperini sono poi stati ceduti e sapientemente sostituiti dalla società, mantenendo alto il livello della rosa che si conferma ai vertici del calcio italiano.