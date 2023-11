Fece impazzire Pierluigi Pardo | Ora scatena contro Marotta e Giuntoli: ecco chi è

Il giocatore che fece impazzire il telecronista Pierluigi Pardo è nel mirino sia della Juventus che dell’Inter, ecco di chi si tratta

La Champions League regala sempre grandi emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La competizione europea più blasonata ed ambita mette di fronte i top club dei principali campionati e di quelli minori già dai gironi, con la fase ad eliminazione diretta che va in scena da febbraio che alza l’asticella dello spettacolo e delle partite di alto livello.

Quest’anno ai nastri di partenza e dopo quattro gare disputate nei gironi le favorite restano il Manchester City, campione in carica e già qualificato agli ottavi, seguito dall’Inter che ha staccato il pass vincendo a Salisburgo grazie al rigore di bomber Lautaro Martinez.

Il Real Madrid è la squadra che ha trionfato più volte nella storia della Coppa e Carlo Ancelotti, prima di diventare il commissario tecnico del Brasile, vorrebbe tornare ad alzarla, spinto da una rosa di fuoriclasse.

Una degli scontri più folli della storia della Champions League ha avuto luogo tra Paris Saint Germain e Barcellona nel 2017. All’andata al Parco dei Principi i parigini avevano vinto per 4 a 0, mettendo un’ipoteca sul passaggio del turno ma ciò che è accaduto al ritorno al Camp Nou ha del miracoloso con la rimonta blaugrana e il goal decisivo segnato all’ultimo respiro da Sergi Roberto, con il risultato finale di 6 a 1.

L’esultanza di Pierluigi Pardo e il destino di Sergi Roberto

Al momento della rete del centrocampista del Barcellona tutti ci ricordiamo l’esplosione di gioia di Pierluigi Pardo, non in quanto tifoso degli spagnoli ma amante del calcio che aveva assistito a qualcosa di incredibile.

Il giocatore classe 1992 milita ancora con il Barca ma ha il contratto in scadenza. Stando a quanto riporta Sport sarebbe nel mirino sia della Juventus che dell’Inter, con l’insidia che proviene dalla MLS dove potrebbe trasferirsi e tornare a giocare con Leo Messi.

Sergi Roberto e le avances di Juventus e Inter

Un giocatore duttile e di indiscussa esperienza, Sergi Roberto sarebbe un rinforzo importante sia per la Juventus che per l’Inter. Ala di rottura più che di inserimento, è in grado di dare ampiezza e geometrie al centrocampo.

32 anni che compirà quando saluterà, con ogni probabilità, il Barcellona e ancora molto da dare, a meno che non decida di salutare l’Europa e trascorrere l’ultima parte della sua carriera con meno pressioni.