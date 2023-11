Giocava con Del Piero | Ma la frecciatina è pesante: “È uno stupido, deve stare zitto”

Le parole dell’ex Juventus hanno fatto il giro del mondo. Dopo un passato tre le file bianconere accanto a Del Piero, il calciatore è finito nell’occhio del ciclone.

Non tutti i giocatori che hanno vestito la maglia della Juventus sono rimasti nel cuore dei tifosi bianconeri. Se da un lato, infatti, ci sono mostri sacri come Bettega, Scirea, Marchisio, Pirlo, Del Piero e tanti altri, capaci di farsi apprezzare non solo per il rendimento in campo, ma anche per lo stile e l’eleganza mostrata fuori dal rettangolo verde, dall’altro c’è anche chi, queste caratteristiche, non le ha mai mostrate.

Giocatori, magari passati per pochissimo tempo dalle parti zebrate di Torino che, nonostante un iniziale attaccamento alla gloriosa maglia della Vecchia Signora hanno poi finito per disprezzarla guadagnandosi, di conseguenza, l’astio e l’odio dei tifosi bianconeri.

Sentimenti negativi, questi, che in tempi più o meno recenti è stato in grado di “meritarsi”, Felipe Melo che, passato nell’estate 2009 dalla Fiorentina alla Juventus per ben 25 milioni di euro, ha lasciato pochissime tracce del suo passaggio all’ombra bianconera della Mole.

Ingaggiato dalla società dell’allora presidente Giovanni Cobolli Gigli, il cui posto venne preso da Jean-Claude Blanc nell’ottobre 2009, il centrocampista brasiliano giocò infatti appena due stagioni con la maglia della Juventus con la quale mise a referto 78 presenze e quattro gol complessivi tra il 2009 e il 2011.

Felipe Melo e quel passaggio all’Inter che fece infuriare i tifosi della Juventus

Terminata l’esperienza non proprio felice alla Juventus, Felipe Melo, nell’estate 2011, si accasò ai turchi del Galatasaray coi quali disputò da protagonista quattro stagioni condite dalle vittorie di tre campionati turchi, due Coppe di Turchia e due Supercoppe di Turchia.

Trofei, alla cui conquista il classe ’83 partecipò attivamente, che giocarono un ruolo fondamentale sul suo passaggio, nell’agosto 2015, all’Inter allora guidata dal suo ex allenatore, Roberto Mancini. Un trasferimento, quello in nerazzurro, che non venne ovviamente accolto bene dai tifosi della Juventus che nel suo anno e mezzo al servizio del Biscione non persero mai occasione per prenderlo di mira.

Felipe Melo senza freni: “… è solo uno stupido, ha ancora molto da imparare“

Fresco campione del Sudamerica con la maglia del Fluminense, Felipe Melo, nelle ore successive alla vittoria del trofeo, ha trovato il tempo di rispondere ad alcune dichiarazioni di Kylian Mbappé il quale considererebbe il calcio sudamericano poco sviluppato.

Dichiarazioni che, com’è chiaro, non sono passate inascoltate alle orecchie dell’ex centrocampista di Fiorentina, Juventus ed Inter il quale, intervenuto ai microfoni di Tnt Sports, ha risposto così all’attaccante francese: “Mbappé è uno stupido. Ha segnato tre gol in finale, ma l’Argentina è diventata campione e Messi è il migliore del mondo. Ha ancora molto da imparare, non può parlare di calcio sudamericano. È un grande calciatore, che vincerà tre o quattro Palloni d’Oro, ma deve stare zitto. Vengono dall’Europa per cercare giocatori qui, non in Francia. Per fortuna non ho avuto la possibilità di giocare contro di lui, per fortuna non so se per me o per lui“.