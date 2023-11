È separato in casa, spacca l’Europa da 10 anni e lo prende gratis | Mourinho ha sempre ragione

Il tecnico della Roma potrebbe puntare su un calciatore importante che nella sua attuale squadra sta facendo molta fatica.

Le strade che possono portare a delle squadre competitive sono diverse e spesso vengono decise di concerto tra la dirigenza e l’allenatore. Nel campionato italiano, per esempio, ci sono quelli che preferiscono investire sui giovani per costruire squadre futuribili, quelli che puntano su calciatori pronti e già fatti per provare ad ottenere subito i risultati e chi cerca invece di assemblare la rosa creando un giusto mix.

A José Mourinho, per esempio, è sempre piaciuto avere calciatori d’esperienza, con un certo pedigree internazionale e dal carisma adatto e compatibile con il suo. In questi anni di Roma, poi, anche a causa dei tanti infortuni e di alcuni fallimenti sul mercato, ha dovuto però lanciare diversi giovani e fare affidamento su di loro.

Non sono mancati, però, come detto, gli acquisti di calciatori dallo spessore internazionale, magari giovani o non troppo anziani, ma che dovevano riscattare, per infortuni o annate sfortunate, le ultime stagioni. La società giallorossa, inoltre, ha sempre cercato di appoggiare queste scelte dello Special One ed è andata ad ingaggiare questi profili a parametro zero o in prestito con diritto di riscatto.

Sono da vedere sotto questa ottica, ovviamente, gli acquisti più importanti degli ultimi due anni, quelli che hanno infiammato la piazza e fatto esplodere la gioia e la fantasia di milioni di tifosi della Roma: Paulo Dybala e Romelu Lukaku. L’argentino ed il belga sono stati il fiore all’occhiello delle ultime due campagne acquisti estive, ma non solo i soli.

Roma, i grandi acquisti internazionali delle ultime stagioni

Altre figure di grande spessore ed esperienza internazionale che sono arrivati alla Roma da quando Mourinho siede sulla panchina capitolina sono senza ombra di dubbio anche Matic e Wijnaldum che ora non ci sono più, ma anche Aouar, Renato Sanches, Azmoun e Llorente.

La Roma ne ha guadagnato dal punto di vista dell’esperienza e dello spessore internazionale, non a caso sono arrivate le due finali europee consecutive, ma probabilmente ha perso qualcosa dal punto di vista dell’affidabilità fisica e delle alternative a disposizione dell’allenatore che ha dovuto fare i conti, in queste stagioni, con un numero incalcolabile di indisponibili per problemi fisici.

Separato in casa, la Roma osserva

La tradizione, però, sembra non volersi interrompere e la società capitolina sta già guardando alla prossima occasione di mercato che può essere rappresentata da Dimitri Payet. L’attaccante francese ex West Ham e Marsiglia è stato il fiore all’occhiello dell’ultima campagna acquisti del Vasco da Gama, ma in Brasile sta trovando parecchie difficoltà.

Soltanto un gol e un assist dal momento del suo arrivo, infatti, e poi tanta fatica. La squadra si trova a soli tre punti dalla zona retrocessione e nelle ultime partite Payet è stato addirittura relegato in panchina. La sua insofferenza è palese e nei prossimi mesi il calciatore potrebbe anche decidere di tornare in Europa. La Roma e Mourinho guardano con interesse a questa possibilità.