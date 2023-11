Fu il peggior rivale di Buffon | Dai ‘fruttini’ alla Juventus: è tutto vero, affare definito

La Juventus e l’affare che non ti aspetti. I bianconeri sono vicini all’ingaggio di un giocatore che face dannare Buffon.

Nelle menti dei tifosi della Juventus campeggia ancora amaramente l’intervento scomposto in area di rigore di Medhi Benatia su Lucas Vazquez nei minuti finali di Real Madrid-Juventus dell’11 aprile 2018, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Un intervento, quello dell’allora difensore bianconero, che costò caro alla Vecchia Signora la quale, capace di portarsi sullo 0-3 in casa del blancos dopo il medesimo risultato incassato nella gara d’andata all’Allianz Stadium, fu condannata dal successivo gol dal dischetto di quel Cristiano Ronaldo che da lì a pochi mesi si sarebbe legato proprio al club del presidente Agnelli.

Un match fantastico quello disputato dalla Juventus anche allora guidata da Massimiliano Allegri del quale, al di là di quanto successo in campo, si ricorda soprattutto l’intervista post partita piena di polemiche di Gianluigi Buffon che fu espulso poco prima del rigore di CR7 a causa delle reiterate proteste contro l’arbitro inglese, Michael Oliver.

Un arbitro, il classe ’85, al quale il portiere bianconero negli interventi post gara indirizzò la famosa frase “uno così, al posto del cuore, ha un bidone dell’immondizia“. Una frase, generata dall’amarezza per una mancata qualificazione che sarebbe potuta arrivare, magari, ai supplementari, venuta fuori a causa della grande tensione post match che purtroppo, in quel momento, prese il sopravvento su uno dei più grandi campioni del nostro calcio.

Real Madrid-Juventus 1-3, un’impresa amara e ricca di polemiche

L’1-3 con cui la Juventus sconfisse il Real Madrid l’11 aprile di cinque anni fa vive ancora nel cuore dei tifosi juventini come una delle più belle imprese realizzate dalla Vecchia Signora. Un’impresa, sfumata sul più bello, in cui i piemontesi dovettero arrendersi a un Real Madrid che, dopo aver dominato all’Allianz Stadium qualche settimana prima, fu completamente annichilito da Buffon e compagni.

Una partita fantastica, quella dei bianconeri, dominata dal primo all’ultimo minuto, che solo un intervento scomposto di Benatia su Lucas Vazquez al 90′, rovinò. Il fallo in area del difensore marocchino sull’attaccante madrileno costò infatti la qualificazione alla Juventus la quale, tra le altre cose, uscì dal terreno di gioco del Bernabeu in dieci uomini a causa dell’espulsione ricca di polemiche di Gianluigi Buffon.

Juventus, idea Lucas Vazquez: il Real Madrid non gli rinnoverà il contratto

Legato al Real Madrid da un contratto che scadrà il 30 giugno 2024, Lucas Vazquez è l’ultimo nome che il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli avrebbe annotato sul proprio taccuino. Nato a Curtis, in Galizia, il classe ’91, stando a quanto riferito dai media spagnoli nelle ultime ore, sarebbe infatti finito nel mirino del club bianconero.

Non più intoccabile nei piani tattici di Carlo Ancelotti, il 32enne attaccante sarebbe già stato invitato dal club madrileno a cercarsi una nuova sistemazione per la prossima stagione. Una nuova sistemazione che potrebbe essere appunto la Juventus del presidente Ferrero che, in piena corsa per un posto nella prossima Champions League, pare disposta a tutto pur di mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un elemento tanto duttile quanto esperto.