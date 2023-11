Chiamato da Mancini e Cristante | Questa proposta non si rifiuta: sforzo di Friedkin

Mancini e Cristante hanno chiesto a gran voce l’arrivo alla Roma di un giocatore, i Friedkin pronti a fare questo sacrificio economico e portarlo a Trigoria

Roma pronta ad affrontare la Lazio nel primo derby della stagione. A dividere le due squadre un solo punto con i giallorossi che si trovano a quattro lunghezze dal Napoli che al momento occupa il quarto posto, obiettivo stagionale per la squadra di José Mourinho, reduce da alcune partite positive se si esclude la sconfitta a San Siro contro l’Inter capolista.

Una partita che vale tanto e non solo per la classifica, la stracittadina della Capitale che alimenta la rivalità tra le due tifoserie, con la speranza che possa trionfare il bel gioco e si possa assistere a una gara di livello.

I giallorossi potranno contare su tre giocatori che sono approdati alla Roma dopo aver militato nell’Atalanta, una vera e propria colonia proveniente da Bergamo e che sta formando lo zoccolo duro italiano della rosa.

Gianluca Mancini come centrale difensivo, Bryan Cristante a centrocampo e all’occorrenza compagno di reparto di Mancini e infine Spinazzola, che quando al massimo delle condizioni fisiche ha numeri da top player.

La Roma valuta Bakker per rinforzare le fasce in difesa

Potrebbe arrivare a gennaio o a giugno il quarto atalantino e si tratta di Bakker, terzino che i bergamaschi hanno acquistato quest’estate dal Bayer Leverkusen e che non sta trovando troppo spazio, per merito anche di Ruggeri che si è imposto in quel ruolo.

Una zona del campo in cui la Roma ha bisogno di forze fresche per dare una maggiore spinta in fase offensiva e soprattutto aiutare i centrali a respingere gli attacchi avversari, partendo dal presupposto che il cammino in Europa proseguirà anche da febbraio e continueranno gli impegni ravvicinati.

Lukaku e Dybala, torna la strana coppia del goal

Un cantiere ancora aperto quello della Roma che, dopo un inizio molto complicato, sta iniziando a macinare punti e risultati, spinta soprattutto dai grandi numeri di Romelu Lukaku, che sembra tornato ai livelli della sua prima parentesi con l’Inter di Antonio Conte.

Torna proprio per il derby anche Dybala che forma di nuovo la coppia di centravanti titolare. Le sue giocate potrebbero essere decisive per scardinare la difesa biancoceleste nel caso di una gara chiusa ed equilibrata. La curva è pronta ad accoglierlo a braccia aperte e a sostenerlo al massimo.