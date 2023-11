De Rossi, spaventosa delusione | Non è una sconfitta ma una tragedia: esonerato ufficialmente

Brutte notizie per Daniele De Rossi, il risveglio è davvero orrendo, l’esonero è ufficiale e adesso resta solo la delusione di ciò che è successo

Tra i calciatori italiani del ventunesimo secolo che hanno fatto una carriera talmente importante da essere osannato anche dai top club europei. Daniele De Rossi ha dato la sua fedeltà alla squadra in cui ha militato finché si è sentito in grado di poter stare ad alti livelli e stiamo parlando della Roma per la quale è stato capitano dopo il ritiro dal calcio giocato di Francesco Totti, il suo secondo padre.

Un legame indissolubile tra il centrocampista e la Roma, senza riuscire a vincere lo Scudetto anche se in più occasioni i giallorossi hanno detto la loro nella corsa per il titolo del campionato italiano, come nell’anno 2009-2010 quando a trionfare fu l’Inter di José Mourinho e del triplete.

Importante il suo apporto anche in fase realizzativa e non solo come giocatore di rottura e di contenimento in mezzo al campo e per più di un decennio è stato protagonista anche con la maglia della Nazionale italiana, entrando a far parte della rosa Campione del mondo nel 2006.

Dopo il suo ritiro ha deciso di acquisire il tesserino da allenatore ma la sua prima esperienza sulla panchina della Spal in Serie B è stata fallimentare ed è durata poche partite, con gli emiliani che sono retrocessi in Lega Pro al termine della stagione.

Daniele De Rossi e il dispiacere per la sconfitta del Boca in Copa Libertadores

Daniele De Rossi ha concluso la sua carriera in Argentina con la maglia del Boca Juniors. I sette volte campioni della Copa Libertadores, la Champions League sudamericana, non è riuscita a ripetersi questo weekend appena trascorso in occasione della finale contro la Fluminense.

In un Maracanà tutto esaurito, con una cornice straordinaria di pubblico, i brasiliani hanno avuto la meglio ai tempi supplementari dopo una gara molto equilibrata e hanno così conquistato per la prima volta il trofeo.

L’allenatore del Boca Juniors decide di dimettersi

Al termine della partita l’allenatore del club bluceleste Jorge Almiron e il suo staff hanno deciso di rassegnare le dimissioni, una scelta drastica dettata dalla profonda delusione per la sconfitta.

Per il Boca non resta che rimboccarsi le maniche e tentare la scalata anche la prossima stagione, con Cavani come terminale offensivo che sta dimostrando di avere ancora il vizio del goal.