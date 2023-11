Prenderlo gratis sarà l’affare della vita | L’algoritmo ha scovato il nuovo Boban per Pioli

Grazie all’algoritmo Moneyball, il Milan ha scovato il nuovo Boban. Messo fuori rosa dal suo club, il calciatore può arrivare a gennaio.

Atteso dal delicato match contro l’Udinese di Gabriele Cioffi, valevole per l’undicesima giornata di campionato in Serie A, il Milan di Stefano Pioli inizia a strizzare l’occhio al calciomercato in vista della sessione invernale di trattative che scatterà a gennaio.

Un mercato che, utilizzando l’ormai noto algoritmo Moneyball, ha già fatto registrare gli arrivi estivi di Okafor, Chukwueze, Loftus-Cheek, Reijnders, Pulisic, Musah, Romero e Pellegrino. Un algoritmo che, sfruttando numeri, dati, caratteristiche e storico dei calciatori, può permettere alle società di acquistare elementi talvolta sottovalutati e poco considerati i quali, al contrario, potrebbero soddisfare concretamente le necessità di un allenatore.

Rifacendosi all’utilizzo di questo metodo, il Milan avrebbe quindi messo nel mirino quello che, a gran voce, è stato già ribattezzato come il nuovo Boban. Un giocatore, di nazionalità serba, che, messo fuori rosa dal Partizan Belgrado, starebbe attirando su di sé l’attenzione di molte big europee, rimaste estasiate dalla sue recenti prestazioni con la maglia della Serbia under 17.

La trattativa, vista la scadenza del contratto fissata al prossimo 31 dicembre, è più che fattibile e i costi, trattandosi di un classe 2006, non sono ovviamente alti. Bisognerà, come detto, battere la concorrenza di vari top club europei che, esattamente come il Diavolo, non vogliono farsi scappare quello che, a 17 anni, è dichiaratamente uno dei profili più interessanti del panorama calcistico europeo.

Milan, assalto al nuovo Boban: dai Balcani arriva il dieci del futuro

Campeggiante attualmente sulla schiena di Rafael Leao, il numero dieci del Milan potrebbe aver già trovato un altro padrone. Come fu in passato per Zvonimir Boban, che col Diavolo ha portato a casa ben quattro scudetti, tre Supercoppe Italiane, una Champions League e una Supercoppa Europea, anche un altro talento proveniente dai Balcani potrebbe in futuro vestire la gloriosa maglia numero dieci del club meneghino.

Una maglia, indossata straordinariamente per nove stagioni da Boban che, passato dagli allora jugoslavi della Dinamo Zagabria al Milan nel 1991, potrebbe essere seguito, a distanza di quasi 33 anni, da Matija Popovic che, finito fuori squadra al Partizan Belgrado, è indubbiamente un obiettivo di mercato della società di Via Aldo Rossi.

Milan, assalto a Popovic: il Partizan non può trattenerlo

Legato al Partizan Belgrado da un contratto che scadrà il prossimo 31 dicembre, Matija Popovic, come detto, è uno dei principali obiettivi di mercato del Milan in vista della seconda parte di stagione. Un Milan che, rimasto piacevolmente colpito dalle sue apparizioni con la selezione under 17 della Serbia, potrebbe regalarlo a Stefano Pioli già a gennaio.

Dotato di grande tecnica e visione di gioco, il classe 2006, che compirà 18 anni il prossimo 8 gennaio, potrebbe infatti essere subito aggregato al gruppo della prima squadra. Un gruppo, coeso e competitivo, all’interno del quale, con il dovuto tempo e le giuste occasioni, potrebbe ritagliarsi uno spazio man mano sempre più importante.