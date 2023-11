Ausilio, tremendo rimpianto | Svenduto per due spicci, ora entra in uno scambio da 100 milioni

L’Inter lo mandò via dopo poche presenze, ora è rinato e sogna il ritorno in Europa. Scambio a suon di milioni con una big del Vecchio Continente.

Prima in solitaria in Serie A con 28 punti, a più due sulla Juventus di Massimiliano Allegri, l’Inter di Simone Inzaghi è già tornata al lavoro in vista del cruciale impegno di mercoledì contro gli austriaci del Salisburgo che potrebbe regalare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con due turni d’anticipo.

Un’Inter, che sa da un lato sta navigando a vele spiegate tanto in Italia quanto in Europa, dall’altro è stata raggiunta da una notizia clamorosa riguardante un suo ex giocatore. Un giocatore che, non considerato minimamente ai tempi della sua esperienza milanese, è pronto a tornare nel Vecchio Continente per far le fortune di un top club.

Una situazione, questa riguardante giocatori rinati lontano da Milano, con la quale la Benamata si è trovata spesso a fare i conti nel corso degli anni. Se Zaniolo, sbocciato a Roma e ora all’Aston Villa, e Casadei, attualmente al Leicester, sono i rimpianti minori di una squadra che avrebbe potuto sicuramente concedere qualche chance ai due giovani, Pirlo, Seedorf e Roberto Carlos sono certamente, invece, quelli più dolorosi viste le loro successive affermazioni con le maglie di Milan e Real Madrid.

Cessioni clamorose, non ritenute tali al tempo, che col passare degli anni hanno fatto comprendere come l’Inter abbia spesso peccato di pazienza nei confronti di alcuni suoi giocatori che, se aspettati e valorizzati, avrebbero potuto aiutare la squadra a portare a casa più di qualche trofeo.

Inter, un tuo ex è vicino al Manchester United: si lavora allo scambio

Dopo una sola stagione in nerazzurro, quella 2016-2017, in cui raccolse appena dieci presenze e un gol in tutte le competizioni (Serie A e Coppa Italia), l’attaccante classe ’96, attualmente in forza ai brasiliani del Flamengo, è pronto a tornare in Europa per legarsi al Manchester United.

Stiamo parlando, ovviamente, di Gabriel Barbosa, meglio noto come Gabigol, che, passato all’Inter nell’annata poc’anzi menzionata, è ricordato dai tifosi meneghini solo per la rete segnata al Bologna che permise all’allora formazione guidata da Stefano Pioli di sbancare il Dall’Ara il 19 febbraio 2017.

Gabigol, il Flamengo accetta la trattativa: un altro brasiliano torna in patria

Secondo il Daily Mirror, Manchester United e Flamengo starebbero lavorando a uno scambio che potrebbe riportare Gabigol in Europa già a gennaio. Dopo le fallimentari esperienze all’Inter prima e Benfica poi, l’ex numero 96 dei meneghini, che nel frattempo è rinato in Brasile, è infatti pronto a giocarsi una nuova possibilità in Europa, stavolta con la maglia dei Red Devils addosso.

Red Devils che, per arrivare all’attaccante 27enne, hanno già fatto capire di essere disposti a cedere al club di Rio de Janeiro quell’Antony che, dichiarato cedibile dal tecnico ten Hag, potrebbe presto fare le valigie per tornare in patria dopo un anno e mezzo in Premier League alquanto deludente.