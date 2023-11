Clamoroso: Aubameyang in Serie A | Firma a sorpresa per un club a rischio retrocessione

Aubameyang presto in Serie A. La clamorosa trattativa che nessuno avrebbe mai immaginato. La firma potrebbe arrivare a breve.

Messe in archivio le gare del weekend, che hanno visto l’Inter allungare in vetta grazie alla vittoria esterna sull’Atalanta e la Juve restare alle spalle dei nerazzurri grazie al successo di misura sul campo della Fiorentina, la Serie A si prepara a mandare in campo, questa sera, gli ultimi due match valevoli per l’undicesima giornata di campionato.

Due match, Frosinone-Empoli (alle 18.30) e Torino-Sassuolo (alle 20.45), che vedranno coinvolte quattro squadre che, ora come ora, chi più chi meno, sono invischiate nella lotta per non retrocedere. Le affermazioni di Cagliari e Udinese di qualche ora fa, che hanno fatto scivolare il Verona in terzultima posizione, hanno infatti cambiato e non poco il quadro della situazione in fondo alla classifica.

Un fondo della classifica che, con sardi e friulani tiratisi momentaneamente fuori dalla zona rossa, vede gli scaligeri, alle cui spalle c’è l’Empoli fermo a quota sette punti, distanti appena tre e quattro punti da ciociari, granata ed emiliani. Un distacco esiguo che certamente non può non essere tenuto in considerazione da Di Francesco, Juric e Dionisi.

Tre tecnici, questi, che, sebbene attualmente tranquilli sulle rispettive panchine, saranno ovviamente chiamati a risalire la china, così come Baroni al Verona, Andreazzoli all’Empoli e Inzaghi alla Salernitana, per non rischiare di chiudere anzitempo la stagione.

Serie A, si accende la lotta salvezza: ecco gli allenatori a rischio esonero

Come anticipato, le vittorie di Cagliari e Udinese, rispettivamente su Genoa e Milan, hanno modificato il quadro della lotta salvezza in Serie A. Un quadro che, ora come ora, vede condannate alla retrocessione Verona, Empoli e Salernitana.

Tre formazioni, delle quali due hanno già cambiato guida tecnica (Andreazzoli al posto di Zanetti in Toscana e Inzaghi al posto di Sousa in Campania), che potrebbero presto prendere provvedimenti nei confronti dei loro attuali allenatori qualora non dovessero arrivare risultati positivi nelle prossime settimane.

Baroni, ora o mai più: il Verona pensa ad Aubameyang Senior

Dopo Paulo Sousa e Paolo Zanetti, mandati via rispettivamente da Salernitana ed Empoli, anche Marco Baroni, attualmente sulla panchina del Verona, potrebbe presto dire addio al suo ruolo alla guida degli scaligeri.

La sconfitta interna di qualche ora fa contro il Monza, la quinta consecutiva dopo quelle contro Bologna, Juventus, Napoli e Frosinone, non è infatti stata digerita dal presidente Maurizio Setti il quale avrebbe iniziato a sondare il terreno alla ricerca di un nuovo allenatore. Un nuovo allenatore che, stando ai rumors di queste ore, potrebbe essere Pierre Aubameyang, padre del più noto Pierre-Emerick, che, con un passato come osservatore al Milan, potrebbe accettare senza riserve un’eventuale offerta del club gialloblu.