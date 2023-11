Ma quale Samardzic: individuato il nuovo Marchisio | Allegri si assicura un prospetto devastante

La Juventus alla ricerca di nuovi centrocampisti, si fa avanti l’ipotesi di un possibile erede di Claudio Marchisio, ecco di chi si tratta

La Juventus sta sorprendendo in questo inizio di stagione. L’assenza di competizioni europee sta favorendo i bianconeri rispetto alle rivali, reduci da impegni ravvicinati, e al momento è al secondo posto in classifica in Serie A. Max Allegri non è ancora riuscito a dare un’idea di calcio offensivo alla sua squadra ma da buon risultatista è soddisfatto del rendimento della sua squadra fino a questo momento.

Il tecnico livornese, alla terza stagione sulla panchina dei bianconeri dal suo ritorno, dopo i diversi Scudetti consecutivi conquistati e le due finali di Champions League raggiunte, continua però a predicare calma e a dichiarare che l’obiettivo è quello di arrivare almeno nei primi quattro posti.

Dopo un mercato che non ha visto grandi colpi in entrata ma la conferma dello zoccolo duro della passata e tribolata stagione, Cristiano Giuntoli, con il consenso della dirigenza, può iniziare a pensare di piazzare i primi colpi da direttore sportivo della Juventus.

Acquisti che sono resi necessari soprattutto a centrocampo date le squalifiche inflitte a Paul Pogba e a Nicolò Fagioli che privano Max Allegri di due uomini chiave in mezzo al campo fino al termine della stagione in corso.

La Juventus e l’idea Colpani per rinforzare il centrocampo

I bianconeri stanno valutando il profilo di Andrea Colpani, rivelazione di questo inizio di stagione del Monza di Raffaele Palladino, autore di diverse reti decisive e di prestazioni degne di nota.

Il trequartista ha avuto una crescita esponenziale nel suo rendimento e di conseguenza è finito nel mirino delle grandi del nostro campionato, tra cui la Juventus che ha bisogno di giocatori pronti e di talento.

Colpani e il suo modo di giocare che ricorda Claudio Marchisio

Colpani che ricorda per la classe con cui si muove e per il vizio del goal un giocatore che dalla provincia (Empoli) è poi esploso con la maglia della Juventus, diventando anche per diversi anni titolare in Nazionale, cioè Claudio Marchisio.

Intanto continua a piacere anche il profilo di Samardzic dell’Udinese con i friulani disposti a cederlo con diritto di riscatto già a gennaio in caso di un’offerta congrua poi per l’acquisto definitivo del suo cartellino.