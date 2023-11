Lo prendono a rate | Non potrebbe, ma Giuntoli lo compra lo stesso: ‘aiutato’ dal suo amico

Giuntoli trova l’accordo con l’amico di vecchia data. Il calciatore vicinissimo alla Juventus grazie a un’astuta mossa di mercato.

La Juventus di Massimiliano Allegri vince a Firenze e si tiene in scia dell’Inter di Simone Inzaghi. Distante appena due punti dal primo posto, la Vecchia Signora, ora come ora, è sicuramente la principale antagonista dei nerazzurri per la conquista dello scudetto.

Reduci da sei risultati utili consecutivi (cinque vittorie e un pareggio), i bianconeri occupano attualmente, in maniera più che meritata, la seconda posizione alle spalle dei rivali di sempre, i quali giungeranno a Torino il prossimo 26 novembre dopo il rientro dalla sosta per le nazionali.

Un match, quello contro i meneghini, prima del quale i bianconeri dovranno affrontare il rigenerato Cagliari di Claudio Ranieri, che dirà se Vlahovic e compagni potranno davvero competere per lo scudetto oppure dovranno “accontentarsi” semplicemente della qualificazione alla prossima Champions League.

Una qualificazione in Champions League che, sfumata per la penalizzazione in classifica dello scorso anno, rappresenta comunque un obiettivo importantissimo per la società del presidente Ferrero che, reduce da cinque vittorie, di cui quattro per 1-0, nelle ultime sei partite (in mezzo lo 0-0 del Gewiss Stadium contro l’Atalanta), è pronta a dare seguito, sebbene l’evidente mancanza di gioco, a quanto di buono fatto finora.

Juventus, ecco come Giuntoli ti prende il giocatore lasciando i conti in ordine

Durante la presentazione come nuovo direttore sportivo della Juventus datata 18 luglio, come molti ricorderanno, tra i tanti passaggi, Cristiano Giuntoli fece subito chiarezza su quello riguardante l’importanza di avere i conti a posto. Un passaggio, spiegato mediante parole sulla non incedibilità di Dusan Vlahovic e altri pezzi da 90, che hanno fatto comprendere come il nuovo ds bianconero avesse già una visione d’insieme chiara e delineata.

Una visione d’insieme in cui non sono contemplate spese folli, ma solo operazioni mirate e studiate per il bene della Juventus la quale, dopo stagioni a fasi alterne, vuole tornare protagonista tanto in Italia quanto in Champions League.

Juventus, Giuntoli convince il Sassuolo: Carnevali dice sì alla cessione di Berardi

Amici di lunga data, Cristiano Giuntoli e Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, avrebbero finalmente trovato un accordo per Domenico Berardi. Seguito a lungo in estate dalla Juventus, l’attuale centravanti neroverde potrebbe presto sbarcare a Torino per rinforzare il reparto avanzato di Massimiliano Allegri.

Valutato dal club emiliano, al quale è legato da un contratto che scadrà il 30 giugno 2027, non meno di 30 milioni di euro, il classe ’94 calabrese, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, potrebbe infatti vestirsi di bianconero grazie a un accordo con pagamenti dilazionati che accontenterebbe tanto la Vecchia Signora quanto il Sassuolo. Un Saasuolo che, dopo i continui tira e molla estivi, non dovrebbe più porre ostacoli alla cessione del suo uomo più importante.