UFFICIALE: è arrivato il licenziamento per giusta causa | Il provvedimento di AdL per Garcia

Aurelio De Laurentiis a colloquio con Rudi Garcia. Il provvedimento è già arrivato. Possibili novità in arrivo nelle prossime ore.

Attualmente quinto in classifica in Serie A, in attesa di conoscere il risultato della sfida esterna sul campo della Salernitana, il Napoli di Rudi Garcia si prepara a una settimana piena di impegni che, dopo il pareggio in rimonta di domenica scorsa contro il Milan di Stefano Pioli, lo vedrà affrontare in ordine, prima della sosta per le nazionali, Salernitana appunto, Union Berlino ed Empoli.

Tre sfide, sulla carta più che abbordabili, che la formazione del patron Aurelio De Laurentiis non può ovviamente permettersi di fallire. Restare attaccato al treno delle prime quattro posizioni è infatti di vitale importanza per Osimhen e compagni che, distanti attualmente sette punti dal primo posto dell’Inter, saranno chiamati a risalire definitivamente la china dopo un primo scorcio di stagione a fasi alterne.

Un primo scorcio di stagione che ha visto i partenopei incappare già in due sconfitte (entrambe al Maradona contro Lazio e Fiorentina), che diventano tre considerando quella in Champions League contro il Real Madrid, le quali, accostate alle sole quattro della stagione passata, fanno sorgere più di qualche pensiero ai tifosi campani.

Tifosi che, ad ogni modo, stando a quanto emerso in queste ore, potrebbero presto ricevere in regalo dal presidente De Laurentiis un nuovo attaccante, rimasto recentemente senza squadra, che, qualora la trattativa andasse in porto, diventerebbe una validissima alternativa allo stacanovista Kvaratskhelia.

Napoli, individuato il vice Kvaratskhelia: arriva dall’Olanda

Come detto, Aurelio De Laurentiis potrebbe presto regalare al suo allenatore, Rudi Garcia un nuovo attaccante. Un attaccante, di nazionalità olandese, che, finito recentemente nella lista degli svincolati, è pronto a legarsi al club azzurro nel quale assumerebbe a tutti gli effetti il ruolo di vice Kvaratskhelia.

Stiamo parlando ovviamente di Anwar El Ghazi che, licenziato dai tedeschi del Mainz che lo avevano tesserato a parametro zero lo scorso 22 settembre, potrebbe accettare senza riserve un’eventuale offerta della società campana alla quale, visti i tanti impegni stagionali, farebbe sicuramente comodo un elemento in più.

El Ghazi, ecco perché è stato licenziato dal Mainz

Accasatosi al Mainz, come detto, a parametro zero, lo scorso 22 settembre, l’avventura in Germania di Anwar El Ghazi è già finita: a causa di un post pubblicato sui propri social in cui il calciatore sosteneva la causa palestinese, il club tedesco lo ha infatti prima sospeso e poi definitivamente licenziato.

Questa la nota ufficiale con la quale la società teutonica ha comunicato la fine del contratto del giocatore olandese: “L’FSV Mainz 05 pone fine al rapporto contrattuale con Anwar El Ghazi e venerdì ha licenziato il giocatore con effetto immediato. Il club sta adottando questa in risposta alle dichiarazioni e ai post del giocatore sui social media“.