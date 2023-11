Molina torna in Serie A dall’1 gennaio | La conferma arriva direttamente dall’Atletico Madrid

Molina è pronto a lasciare l’Atletico Madrid e a tornare in Serie A, sono due le squadre che si contendono l’ex terzino dell’Udinese.

L’Atletico Madrid ha messo gli occhi su un terzino destro del Las Palmas. Si tratta di Sergi Cardona, classe ’99 spagnolo che come riportato da Sportitalia piace ai Colchoneros. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024. Proprio la squadra delle Canarie ha battuto a sorpresa la squadra del Cholo Simeone nell’ultimo turno di Liga e la vetta, occupata dal Girona, è adesso molto distante.

Se la lotta per la conquista della Liga sembra ormai compromessa, il cammino in Champions League sembra procedere senza intoppi e il passaggio agli ottavi dovrebbe arrivare presto, con la Lazio e il Feyenoord a giocarsi l’altro posto utile nello scontro diretto che si giocherà allo Stadio Olimpico.

Diego Simeone e l’Atletico Madrid sono ormai una coppia inscindibile con un progetto tecnico che ha portato grandi risultati e al ritorno ad alti livelli della seconda squadra della Capitale spagnola dopo il Real.

Sono tanti i giocatori che si è trovato ad allenare l’ex giocatore della Lazio, che sogna un ritorno da allenatore in Italia in futuro, dove è riuscito a farsi notare con il sorprendente Catania dei primi anni ’10.

Molina lascia l’Atletico Madrid, per lui ritorno in Serie A?

L’acquisto di Sergi Cardona sembra presupporre un movimento in uscita per l’Atletico Madrid che sembra propenso a lasciare partire Molina, acquistato dall’Udinese e mai esploso nella sua avventura in Spagna.

Su di lui potrebbero farsi avanti alcuni club italiani, desiderosi di migliorare il proprio reparto arretrato e la spinta sulle fasce con un terzino che conosce bene il nostro campionato e che può dare molto sia in fase di copertura che di attacco.

Molina tra Juventus e Roma, dove andrà a giocare il terzino?

Le due squadre che potrebbero investire su Molina sono la Juventus e la Roma. La prima deve risolvere la grana centrocampo date le squalifiche inflitte a Pogba e Fagioli ma ha intenzione di acquistare altri giocatori per tentare la conquista dello Scudetto dato l’ottimo inizio di stagione.

La squadra di José Mourinho ha dei problemi in difesa e potrebbe cedere Smalling, in rottura con l’ambiente e che potrebbe ricevere una ghiotta offerta da parte dell’Arabia che potrebbe accontentare sia il giocatore che la società giallorossa.