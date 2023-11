Bobo Tv, clamoroso attacco frontale VIDEO | “I messaggi su Adani non li faccio sentire”

Colpo di scena incredibile alla Bobo TV, soggetto della polemica è Daniele Adani, per lui arrivano critiche al vetriolo, ecco da parte di chi

Sono da diversi anni quattro voci fuori dal coro nel commentare il calcio italiano e non solo. Quattro amici ed ex calciatori che si divertono più volte a settimana nelle loro dirette su Twitch nel dire la loro senza peli sulla lingua su quello che succede nel mondo del pallone, andando ad analizzare partite e dichiarazioni dei protagonisti.

Loro sono Antonio Cassano, Daniele Adani, Nicola Ventola e Christian Vieri che hanno creato la Bobo TV con questo scopo e hanno avuto sin da subito grande seguito al punto da avere ospitate in televisione e la possibilità di commentare il Mondiale in Qatar su Rai1 nei dopo partita serali.

Quattro personalità forti che hanno fatto dell’amicizia la spinta per dare vita a questo palinsesto dove ogni volta divertono e intervengono rispondendo con schiettezza e competenza alle domande dei seguaci sul turno di campionato e su sfide di Champions League.

In queste ore è arrivato però, come un fulmine a ciel sereno, l’annuncio da parte di Vieri della fine della loro avventura, senza spiegazioni ulteriori rispetto ai motivi della scelta dei quattro di non continuare.

Christian Vieri annuncia la fine della Bobo TV, le sue parole

Queste le parole dell’ex bomber dell’Inter e della Nazionale italiana: “Volevo comunicarvi che da stasera ci sarò solo io alla Bobo Tv. Ringrazio Lele, Antonio e Nicola per la loro presenza e la loro collaborazione avuta fino ad oggi. Ora andremo a creare nuovi programmi per chi ci segue da casa, nuovi format di cui vi renderò partecipi”.

Nel frattempo Daniele Adani è stato duramente criticato da Sandro Sabatini, opinionista di Sport Mediaset e di Pressing, programma della domenica sera di Italia 1 con il commento della Serie A.

Sandro Sabatini critica Daniele Adani, parole di elogio invece per Antonio Cassano

Sandro Sabatini ha, infatti, così dichiarato: “Io i messaggi su Adani non li faccio sentire, non mi va. Di Cassano lo faccio volentieri, non lo condivido per come si esprime, dovrebbe essere più civilizzato ma di giocatori se ne intende“.

Siamo certi che la risposta da parte dell’ex difensore centrale dell’Inter non tarderanno ad arrivare e chissà se la polemica si concluderà subito o continuerà nei giorni seguenti.