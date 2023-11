Vinse lo scudetto con Pato e Cassano | Ora “manda” il prossimo crack al Milan: operazione conclusa

Un ex milanista, vincitore dello Scudetto 2010/2011 con rossoneri, è lo sponsor di uno dei prossimi acquisti rossoneri.

Il diciannovesimo scudetto, quello targato Stefano Pioli nella stagione 2021/2022, è arrivato in maniera totalmente inaspettata, ma soprattutto senza che il Milan ad inizio stagione fosse accreditata tra le favorite per la vittoria finale.

Prima di quell’inaspettato trionfo, l’ultimo Scudetto in casa rossonera, il diciottesimo, era stato conquistato nella stagione 2010/2011, praticamente undici anni prima. Quello fu il Tricolore numero diciotto e arrivò dopo una stagione dominata con Massimiliano Allegri in panchina. Anche in quel caso la sfida fu contro l’Inter che, all’epoca, arrivava dal Triplete e da cinque campionati vinti consecutivamente.

L’unico comune denominatore tra i due successi è stato Zlatan Ibrahimovic che all’epoca era la stella della squadra, il dominatore indiscusso del nostro campionato ed arrivò in estate per stravolgere tutti i pronostici e spostare gli equilibri.

Quella squadra, però, oltre che da Ibra, era composta da grandissimi campioni a fine carriera, ma con ancora qualcosa di importante da dare e giovani talenti in rampa di lancio pronti ad una grande carriera. Una squadra completa che, a leggere ora i nomi, era formata davvero da grandissimi calciatori.

Milan, la squadra del diciottesimo Scudetto

Zlatan Ibrahimovic, come detto, ma anche Abbiati, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta, Clarence Seedorf, Andrea Pirlo, Mark Van Bommel, Massimo Ambrosini, Gennaro Gattuso, Pato, Robinho e Antonio Cassano che a gennaio arrivò dalla Sampdoria per sostituire il partente Ronaldinho.

In difesa, oltre ai titolari Nesta e Thiago Silva, c’erano anche importanti alternative come Mario Yepes, Daniele Bonera, ora componente dello staff tecnico di Stefano Pioli, Nicola Legrottaglie e un giovane Sokratis Papatastathopoulos. Il greco era stato acquistato dal Milan proprio in quell’estate dopo l’esperienza al Genoa.

Milan, ecco l’obiettivo per gennaio

Ad inizio stagione giocò molto, soprattutto per sostituire Nesta che era spesso infortunato, ma non entrò benissimo negli schemi di Allegri. Nella seconda parte di stagione, infatti, non fu mai impiegato e questo contribuì al suo addio al Milan dopo una sola stagione. Quello scudetto, però, fu anche un po’ suo ed ora può tornare utile ai rossoneri come sponsor per il prossimo acquisto.

Il Milan è da tempo sulle tracce di Juan Miranda, terzino sinistro del Betis Siviglia, squadra in cui milita anche Sokratis. Lo spagnolo classe 2000 è stato individuato da tempo dai rossoneri come vice Theo Hernandez e già in estate Furlani aveva provato a portarlo a Milanello. Ora ci riproverà per gennaio e per l’esterno mancino è pronta un’offerta da circa tre milioni di euro.