De Laurentiis, si è messo in mezzo ancora Giuntoli | Tradimento in gran segreto

Clima rovente tra Aurelio De Laurentiis e il suo ex direttore sportivo Giuntoli che potrebbe soffiare al Napoli uno dei suoi giocatori cardine.

Tra Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis i rapporti sono molto freddi ed ostili, tanto che nell’ultima conferenza quest’ultimo ha dichiarato che non è stato l’attuale direttore sportivo della Juventus ad avere scoperto Kvara. Il patron del Napoli ha salutato lui e un altro toscano, Luciano Spalletti, entrambi fautori della scorsa storica annata che ha portato lo Scudetto nel capoluogo campano dopo ben 33 anni dal precedente con Maradona in campo.

Due caratteri fumantini che si sono lasciati nel peggiore dei modi, con De Laurentiis che sta cercando di aprire un nuovo ciclo con Rudi Garcia e mantenendo comunque lo zoccolo duro della rosa campione d’Italia.

Giuntoli si è trovato a dover tirare il freno a mano nella sessione estiva di questo mercato, sia per il suo arrivo a metà luglio, sia per le scarse liquidità dei bianconeri, con l’obiettivo rinnovo dei giocatori chiave che è prevalso su quello di acquistarne di nuovi.

A gennaio si potranno fare maggiori investimenti, anche data la necessità di sostituire Paul Pogba e Fagioli, squalificati per tutto il proseguo della stagione in corsa, e date le ambizioni Scudetto della Juve, attualmente al secondo posto in classifica dopo dieci giornate.

Zielinski alla Juventus? Le ipotesi sul banco

Uno dei profili individuati per rinforzare il centrocampo juventino è quello di Piotr Zielinski, che è rimasto a Napoli nonostante le sirene saudite, e che è tra i più positivi di questo inizio di stagione per gli azzurri.

Il contratto del polacco scade però a giugno e al momento il rinnovo è stato rinviato. In questa fase di stallo Giuntoli, che lo conosce bene, potrebbe inserirsi per privare alla sua ex squadra un giocatore importante.

La Juventus in cerca del sostituto di Paul Pogba

In alternativa i bianconeri sono interessati a Rodrigo De Paul dell’Atletico Madrid e a Samardzic dell’Udinese, nomi di due giocatori di assoluta classe e in grado di fornire reti e assist, potenziali rinforzi che alzerebbero l’asticella in mezzo al campo della Juventus.

Anche mister Max Allegri ha dichiarato l’urgenza di trovare almeno un giocatore che possa imporsi nella mediana e la società sta cercando di accontentarlo, dati gli ottimi risultati di queste prime gare di campionato.