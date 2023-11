Lo hanno lasciato andare | Lacrimuccia per Mourinho: su di lui ci credeva davvero

Attriti tra José Mourinho e la dirigenza della Roma, che ha deciso di rinunciare al pupillo dell’allenatore portoghese.

José Mourinho è alla sua terza stagione da allenatore della Roma. Per lui due sesti posti consecutivi in Serie A e due finali raggiunte nelle competizioni internazionali, la Conference League vinta battendo il Feyenoord e l’Europa League, persa ai calci di rigore dopo una gara ricca di polemiche arbitrali contro il Siviglia, specialista della Coppa.

Un bottino soddisfacente per una piazza che ha ritrovato entusiasmo e che si trova a dover alzare l’asticella per poter investire sul mercato senza ricorrere a parametri zero e prestiti, come è accaduto anche quest’estate.

In questa situazione di emergenza finanziaria, Mourinho ha dimostrato di avere coraggio anche nel puntare su talenti del settore giovanile, alcuni dei quali hanno esordito in prima squadra, partendo spesso tra gli undici titolari, come Edoardo Bove e Zalewski, coccolati dal tecnico portoghese che ha speso per loro sempre belle parole.

Nonostante questo il mister dà molta importanza all’esperienza, soprattutto quando ci sono partite di cartello da affrontare, dove la tattica e lo spirito di gruppo vanno oltre la classe della rosa.

Marcos Leonardo, l’obiettivo della Roma è accantonato del tutto

Uno dei nomi a lungo gettonati per il mercato in entrata nella sessione estiva della Roma è stato il bomber del Santos Marcos Leonardo, su cui la dirigenza sembra aver definitivamente rinunciato, secondo quanto riportato da Leggo.

Le risorse limitate della società saranno invece concentrate sulla difesa e sugli esterni, con Eric Dier del Tottenham come obiettivo numero uno per rinforzare la fascia, e con Piton del Vasco da Gama come alternativa.

La Roma si prepara alla sfida contro il Lecce, in campo torna Dybala

Roma che è reduce dalla sconfitta a San Siro contro l’Inter, arrivata nel finale dopo una gara equilibrata ma in cui i giallorossi non hanno usato, preferendo una tattica difensiva. Una battuta d’arresto che arriva dopo cinque vittorie consecutive tra Serie A ed Europa League.

Necessario ripartire sin da questo weekend quando la Roma affronterà allo Stadio Olimpico un Lecce in piena crisi dopo una partenza sorprendente e con Dybala che dovrebbe tornare di nuovo in campo dopo un mese dall’infortunio subito e a fianco di Romelu Lukaku che cercherà di segnare anche ai salentini.