Vinse lo scudetto con Giroud | Ora il declino: si è svincolato e va a Salerno per non retrocedere

Dallo scudetto col Milan alla lotta per la salvezza: il viaggio da nord a sud che nessuno avrebbe mai immaginato. Vicino il matrimonio con la Salernitana.

La vittoria dello scudetto nella stagione 2021-2022 è sicuramente un piacevole ricordo che ancora alberga nelle menti e nei cuori dei tifosi del Milan. Uno scudetto, arrivato a distanza di 11 anni dall’ultima affermazione, conquistato matematicamente all’ultima giornata grazie al successo esterno sul campo del Sassuolo.

Uno 0-3, firmato da una doppietta di Olivier Giroud e da una rete dell’ormai ex Franck Kessié, che rese vana la vittoria casalinga dell’Inter di Simone Inzaghi, col medesimo risultato, sull’ormai salva e tranquilla Sampdoria di Marco Giampaolo.

Un titolo di Campione d’Italia, quello conquistato nel maggio dello scorso anno, tornato nelle bacheche del Diavolo grazie anche (e soprattutto) al lavoro degli uomini di mercato rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, capaci, fin dal principio, di mettere a disposizione di Stefano Pioli una rosa completa e competitiva.

Una rosa che, oltre alle conferme dei vari Brahim Diaz, Sandro Tonali e Fikayo Tomori, venne ulteriormente rinforzata dagli arrivi a titolo definitivo, via Chelsea e via Lille, dell’attaccante Olivier Giroud e del portiere Mike Maignan.

Milan, un tuo ex vola in provincia: vicinissima la firma con la Salernitana

Attualmente terzo in classifica con 22 punti, a meno tre dal primo posto dell’Inter, il Milan si prepara ad ospitare, in occasione dell’undicesima giornata di campionato in Serie A, l’Udinese di Gabriele Cioffi, ancora a caccia del primo successo in campionato.

Un Milan, sicuramente amareggiato per i recenti risultati negativi, che nelle ultime ore è stato raggiunto dalla notizia secondo la quale un suo ex dirigente sarebbe ormai a un passo dal legarsi alla Salernitana del presidente Iervolino la quale, attualmente ultima in classifica, potrebbe presto affidargli un ruolo importante in società.

Salernitana, Frederic Massara pronto a dire sì al patron Iervolino

Rimasto senza squadra dopo l’addio al Milan dello scorso giugno, congiuntamente a quello di Paolo Maldini, Frederic Massara potrebbe presto tornare “in campo” sposando il progetto della Salernitana del presidente Danilo Iervolino.

Ultima in campionato con appena quattro punti conquistati nelle prime dieci partite della stagione e ancora alla ricerca della prima affermazione in campionato, il club campano, stando a quanto rivelato da TuttoSalernitana.com, starebbe infatti pensando di affidare all’ex direttore sportivo del Diavolo il ruolo di direttore generale del club. Una notizia, questa, residente ancora nel campo delle probabilità, che potrebbe diventare realtà nelle prossime settimane.