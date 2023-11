Fece ammattire Arrivabene | Adesso completa l’opera: prende il primo aereo e raggiunge Pioli

L’ex amministratore delegato della Juve provò a portare a Torino un calciatore che ora sembra destinato a vestire il rossonero.

Da sempre nel mondo Ferrari e da sempre vicino alla famiglia Agnelli e a tutti i loro interessi, Maurizio Arrivabene è un uomo di grande fiducia soprattutto di Andrea, ex presidente della Juventus. Dopo la sua lunga esperienza con il Cavallino, entra a far parte della società bianconera e assume un ruolo di grande responsabilità nell’estate 2021.

Nel mese di giugno di quell’anno, infatti, diventa amministratore delegato del club e porta a compimento la cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United, l’acquisto di Manuel Locatelli e l’importante arrivo di Dusan Vlahovic nel gennaio 2022.

Operazioni importanti, ma che passano in secondo piano di fronte al suo lungo braccio di ferro con Paulo Dybala ed il suo entourage. La lunga e annosa trattativa per il rinnovo dell’argentino si conclude nella primavera 2022, quando la società comunica al calciatore di voler interrompere tutte i dialoghi per il prolungamento del contratto.

L’argentino va via così a parametro zero a giugno 2022 e Arrivabene viene visto e ricordato soprattutto per la sua poca accondiscendenza verso le richieste dell’attuale fantasista della Roma. Dopo le fallimentari operazioni che portano alla Juve, durante quella stessa estate, Di Maria e Paredes, scoppia il caso plusvalenze e l’intera dirigenza bianconera si dimette in blocco.

Dall’interesse di Juve e Milan, all’Arsenal

Arrivabene mantiene le sue cariche fino al 18 giugno 2023 e, intanto, la Corte Federale d’Appello della Figc lo inibisce per 24 mesi. La squalifica viene confermata ad aprile ed il ricorso dell’ex ad bianconero viene rigettato dal Collegio di Garanzia del Coni.

Una delle ultime operazioni che Arrivabene ha tentato di fare sul mercato per rinforzare la Juventus è stato l’acquisto di Jakub Kiwior dallo Spezia. Il difensore polacco, richiesto anche dal Milan, passa però a gennaio 2023 all’Arsenal, con i londinesi che sborsano 25 milioni di euro per acquistarlo dal club ligure.

Milan, ecco i due nomi per la difesa

Ora, l’ex centrale dello Spezia è tornato d’attualità in chiave calciomercato. Il suo nome, negli ultimi giorni, è stato accostato nuovamente al Milan che a gennaio, visto il grave infortunio occorso a Pierre Kalulu che sarà ai box per quattro mesi, dovrà obbligatoriamente rinforzarsi con un difensore centrale affidabile.

Il Milan, secondo la Gazzetta dello Sport, si è già mosso per chiedere Kiwior in prestito all’Arsenal ed ora attende la risposta dei Gunners. Nella lista dei dirigenti rossoneri, per la difesa, però, c’è anche Kelly del Bournemouth, calciatore che, esattamente come Kalulu, può ricoprire sia il ruolo di centrale che quello di terzino.