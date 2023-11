Verratti, nostalgia canaglia: vuole tornare a casa | “Una squadra che si adatta a me”

Marco Verratti ha nostalgia di casa. L’ex centrocampista del Paris Saint Germain non nasconde le sue intenzioni. Già pronte le valigie.

Archiviato l’ormai classico anticipo del venerdì sera, che ha fatto registrare la vittoria di misura del Bologna di Thiago Motta sulla Lazio di Maurizio Sarri, la Seria A si prepara a mandare in campo tutte le altre sfide valevoli per l’undicesima giornata di campionato.

Una Serie A che, tra le altre cose, non è mai stata la casa di Marco Verratti il quale, passato lo scorso settembre dal Paris Saint Germain ai qatarioti dell’Al-Arabi, non ha mai avuto modo di vestire la maglia di una squadra militante nella massima serie italiana.

Una maglia che, come le menti più ferree sicuramente ricorderanno, è sempre stata pronta ad offrirgli la Juventus dell’allora presidente Andrea Agnelli il quale dovette però sempre desistere dal portare avanti la trattativa per il calciatore a causa delle insostenibili richieste del club del presidente Nasser Al-Khelaifi.

Un club, quello parigino, che solo un paio di mesi fa si è convinto a lasciar andare il duttile centrocampista ex Pescara che, dichiaratamente non rientrante nei piani del neo tecnico, Luis Enrique, è stato ceduto, per 45 milioni di euro, ai poc’anzi menzionati qatarioti dell’Al-Arabi.

Verratti, all’Italia non servi più: Spalletti non ti considera neanche

Passato lo scorso settembre ai qatarioti dell’Al-Arabi, Marco Verratti ci ha messo poco a meritarsi un posto da titolare nell’undici del tecnico Younes Ali. Un posto da titolare che, sebbene ormai scontato con la maglia rossa della squadra di Doha addosso, è diventato, invece, utopia per quanto riguarda quella azzurra dell’Italia.

Dopo la vittoria sull’Olanda dello scorso 18 giugno, nella finale per il terzo e quarto posto di Nations League, il classe ’92 abruzzese non è stato infatti più convocato in Nazionale da quando sulla sua panchina si è seduto Luciano Spalletti. Un Luciano Spalletti che, pur non alzando mai polveroni sulla questione, non ha minimamente preso in considerazione l’ex Psg per le sfide di settembre e ottobre contro Macedonia del Nord, Ucraina, Malta e Inghilterra.

Verratti e quell’indiscrezione di mercato del 2017: “Una squadra che si adatta a me…“

In un’intervista rilasciata al canale Alkass Tv Sports, Marco Verratti, passato in estate dal Paris Saint Germain ai qatarioti dell’Al-Arabi, ha raccontato di quando nel 2017 fu tentato dall’idea di trasferirsi al Barcellona allora allenato da Ernesto Valverde che succedette in panchina al plurivincitore, Luis Enrique.

Un trasferimento, come detto, ben visto dall’ex centrocampista del Pescara il quale nella suddetta intervista ha dichiarato di come quella blaugrana fosse la squadra perfetta per lui. Una squadra il cui modo di giocare si adattava perfettamente alla sua visione di calcio.