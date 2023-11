Serie A, il mistero del top player scomparso | È un fantasma, nessuno sa che fine abbia fatto

Un grande giocatore del nostro campionato continua a restare ai box nonostante sarebbe già dovuto rientrare nelle scorse settimane.

La questione infortuni in Serie A sembra essere sempre più influente e, troppo spesso, arriva addirittura a condizionare intere stagioni di alcune compagini del nostro campionato. Negli ultimi anni sono state senza dubbio Juventus, Roma e Milan le squadre più condizionate e tartassate dai problemi occorsi ai propri giocatori.

Sono soprattutto i tanti giocatori che arrivano dall’estero a soffrire di infortuni per scarsa o mancanza di preparazione in estate, ma anche e soprattutto per tendenze ormai troppo spesso diffuse ai problemi muscolari. L’anno scorso, per esempio, toccò soprattutto a Paul Pogba e Georginio Wijnaldum saltare gran parte della stagione per infortuni.

Il francese della Juventus si infortunò ad inizio anno e non riuscì mai a recuperare del tutto a causa di numerose ricadute e intoppi sui tempi del rientro. Giocò solo qualche spezzone di partita, ma non riuscì mai ad essere utile. L’olandese ex Roma, invece, ebbe un grave infortunio traumatico ad inizio stagione e riuscì a recuperare e rientrare in campo solo a marzo, senza mai trovare continuità di rendimento e prestazioni.

Quest’anno, invece, questa sorte sta capitando ad altri importanti giocatori di squadre di alta classifica. L’Inter, per esempio, sta facendo a meno di Cuadrado e Arnautovic e non sa quando potrà averli nuovamente a disposizione. Ma, se per l’austriaco il problema di natura muscolare potrà essere risolto per fine novembre/inizio dicembre, per il colombiano, che soffre per un’infiammazione al tendine d’achille, non si conoscono i tempi di recupero.

Non solo Arnautovic e Cuadrado, ecco gli altri infortuni misteriosi

Altra squadra a dover fare i conti con infortuni e con il mistero legato al rientro di questi giocatori ai box è la Roma di José Mourinho. Chris Samlling si è fatto male prima della sosta di settembre contro il Milan, ha giocato solo le prime tre partite stagionali e poi non ha più messo piede in campo.

Il suo rientro viene rimandato di partita in partita, ma non è ancora arrivato e ormai sono quasi due mesi dalla sua ultima apparizione. Il suo caso resta un giallo e i tifosi della Roma continuano ad aspettarlo. Così come continuano a farlo con Renato Sanches. Il portoghese, arrivato dal Paris Saint Germain, ha subito parecchi infortuni fin qui nella sua carriera e non riesce proprio a disputare stagioni intere.

Altro giro, altro infortunio. Ecco quando rientra

Quest’anno ha già avuto due problemi muscolari. Il primo dopo la prima giornata contro la Salernitana lo riportò in campo alla quarta contro l’Empoli. Gol immediato per lui, poi la presenza contro lo Sheriff in Europa League ed un altro infortunio. Da lì in poi, circa 40 giorni fa, il portoghese non si è più visto.

Una brutta perdita per il centrocampo della Roma che avrebbe bisogno della pericolosità, forza e bravura del centrocampista portoghese. L’obiettivo dello Special One, stando alle ultime indiscrezioni, è quello di recuperare Renato Sanches per il derby contro la Lazio del 12 novembre, prima della prossima sosta per le Nazionali.