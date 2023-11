Rimasti a bocca asciutta | Beffa clamorosa per Giuntoli e De Laurentiis: ha vinto il terzo incomodo

Il dirigente attualmente alla Juve e il presidente del Napoli avevano messo gli occhi su un calciatore che ora sembra aver scelto il proprio futuro.

Al momento viene considerato uno dei dirigenti più bravi e capaci del calcio italiano e, negli ultimi dieci anni, è stato l’artefice principale di due veri e propri miracoli sportivi. Cristiano Giuntoli, ora alla Juventus, ha scalato le gerarchie del calcio italiano, forgiandosi nelle serie minori ed arrivando ai top club con il duro lavoro e tanto impegno e competenza.

Prima il miracolo Carpi, portato dalla Serie C alla Serie A in pochissimo tempo e senza grandi capitali, poi nell’estate 2015 arriva la chiamata del presidente De Laurentiis. A Napoli arriva insieme a Maurizio Sarri e con lui inizia a costruire la squadra che sfiora più volte lo scudetto e poi lo vince con Luciano Spalletti.

Giuntoli, insieme agli allenatori che si sono susseguiti e alle capacità manageriali ed imprenditoriali del presidente, è l’artefice della grande crescita del Napoli che poi è riuscito a conquistare il terzo Scudetto della storia, il primo dopo ben 33 anni.

A fine stagione scorsa, però, qualcosa si rompe tra Giuntoli e De Laurentiis. Il primo sembra aver scelto la Juve, squadra per cui dichiara di aver tifato da sempre fin da bambino, ma il secondo non lo vuole mollare e gli ricorda che ha un contratto da rispettare. La festa Scudetto fa passare tutto un po’ in secondo piano, ma poi si deve aspettare la fine di giugno per vedere l’ufficialità del passaggio del ds ex Carpi a Torino.

Giuntoli-De Laurentiis, divorzio movimentato

Una storia terminata un po’ male e con qualche polemica, quindi, quella tra Giuntoli e De Laurentiis, ma alla fine il direttore sportivo bianconero, in una recente intervista, ha voluto tendere la mano al suo ex presidente con alcune dichiarazioni al miele.

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, in occasione del Festival dello Sport di Trento, Giuntoli, parlando di De Laurentiis, ha dichiarato: “De Laurentiis lo ringrazio, con lui c’è stato un rapporto straordinario. Abbiamo lavorato costantemente ogni giorno. Mi ha insegnato tanto, forse anch’io qualcosa a lui”.

Tra i due litiganti il terzo gode, lo United vicino al difensore

Parole di stima verso chi ora è avversario in campo, ma anche sul mercato. Intanto un obiettivo di mercato di entrambi, che in estate era stato cercato soprattutto dal Napoli, sembra vicino al Manchester United. Parliamo del difensore centrale, attualmente in forza al Real Sociedad, Robin Le Normand.

Il forte difensore spagnolo, classe 1996, secondo quanto riportato da Fichajes.net, sembra essere seriamente nel mirino dello United. I Red Devils devono rinforzare la propria difesa ed hanno individuato nel centrale della Real Sociedad il profilo ideale. Le Normand piace a tanti top club europei, tra cui come detto Napoli e Juve, ma al momento sembrano gli inglesi i più convinti di questo acquisto.