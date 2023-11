Allegri, stava andando fin troppo bene | Drammatico retroscena: arrivata una PEC dalla Premier

La Juventus vince, ma non convince. Nonostante il secondo posto alle spalle dell’Inter, Massimiliano Allegri non è felice della sua squadra.

Messa in cassaforte la vittoria contro l’Hellas Verona di Marco Baroni, arrivata sabato sera al termine di una sfida a dir poco tirata, la Juventus di Massimiliano Allegri si gode il secondo posto alle spalle dell’Inter e mette nel mirino il sentitissimo match che, domenica alle 20.45, la vedrà affrontare in trasferta i rivali storici della Fiorentina.

Una sfida, quella dell’Artemio Franchi, che i bianconeri saranno ovviamente chiamati a portare a casa non solo per confermarsi alle spalle (e magari superare) della formazione di Simone Inzaghi, ma anche per dare seguito alla propria striscia di risultati positivi fatta di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare disputate.

Quattro vittorie e un pareggio, arrivati dopo la clamorosa debacle di Reggio Emilia contro il Sassuolo dello scorso 23 settembre, caratterizzati da un dato a dir poco sorprendente riguardante i gol subiti. Dopo la disfatta contro i neroverdi, la Vecchia Signora non ha infatti incassato alcun gol nelle successive sfide contro Lecce, Atalanta, Torino, Milan e Verona.

Cinque cleen sheet consecutivi che fanno di quella piemontese la seconda miglior difesa del campionato (sei gol subiti in dieci partite) alle spalle dell’Inter capolista (cinque gol subiti in dieci partite). Una difesa impenetrabile alla quale, purtroppo, si associa un attacco non particolarmente prolifico che è il peggiore della zona Champions League.

Juventus, servono i gol degli attaccanti: solo quattro gol per Vlahovic e Chiesa

Se da un lato, come detto, c’è una difesa che non prende gol da ben cinque partite, dall’altro c’è un attacco che pare non volerne proprio sapere di spedire la palla in fondo al sacco. Un problema certamente non di poco conto, questo, al quale la Juventus di Massimiliano Allegri, che tra le altre cose ha recentemente rinunciato in maniera definitiva ai ricorsi per l’assegnazione dello scudetto della stagione 2005-2006, dovrà presto trovare una soluzione.

Una soluzione che dovrà chiaramente aggirare la sterilità di un reparto avanzato che, composto sulla carta da sei elementi (Vlahovic, Chiesa, Milik, Kean, Iling Junior e Yldiz), è stato capace di mettere a segno, fin qui, appena dieci gol (quattro Vlahovic, quattro Chiesa e due Milik) nelle prime dieci partite di campionato.

Juventus, la Premier League bussa alla tua porta: le big inglesi vogliono Chiesa

Miglior marcatore stagionale della Juventus insieme a Dusan Vlahovic, Federico Chiesa è, senza alcun’ombra di dubbio, uno dei pezzi da 90 della formazione di Massimiliano Allegri. Valutato dal club bianconero, al quale è legato da un contratto che scadrà il 30 giugno 2025, non meno di 45 milioni di euro, l’attuale numero sette della Vecchia Signora è recentemente finito al centro di voci di mercato che lo vedrebbero lontano dall’Italia la prossima estate.

Stando infatti a quanto riportato dagli spagnoli di Todofichajes.com pare che l’ex Fiorentina abbia attirato su di sé l’attenzione di molte big della Premier League (Tottenham, Liverpool, Newcastle e Manchester United), pronte a fare follie per strapparlo al club del presidente Ferrero il quale, seppur mostratosi disposto ad ascoltare eventuali offerte, sarebbe, in realtà, già al lavoro per blindare, almeno fino al 2028, il proprio gioiellino.