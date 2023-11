Garcia, è uno stillicidio | Non solo Osimhen: via anche un altro protagonista dello scudetto

Per Rudi Garcia arriva una brutta notizia, non solo Osihmen, adesso anche un altro reduce dallo Scudetto rischia di salutare Napoli

Fiducia e autostima per il Napoli dopo il decimo turno di campionato. Gli azzurri hanno ribaltato il doppio svantaggio nel big match contro il Milan allo Stadio Armando Maradona e, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Natan, hanno rischiato all’ultimo respiro di vincere la partita con un’importante occasione capitata e non sfruttata da Kvara.

Con l’infortunio di Victor Osihmen, out dopo l’ultimo impegno con la nazionale nigeriana, è toccato a due italiani come Politano e Raspadori consentire al Napoli di strappare un prezioso punto in una gara che sembrava compromessa dopo la doppietta di Giroud.

Proprio il bomber nigeriano è il caso di questo inizio di stagione. Se sul campo ha sempre risposto con prestazioni degne di nota, ha fatto parlare di sé per polemiche con la società e con l’allenatore che hanno fatto pensare a un’ipotetica cessione già a gennaio.

Le sirene dell’Arabia non si sono ancora spente e molto dipenderà dall’entusiasmo con cui rientrerà in caso dopo i disturbi fisici che ha subito e che adesso lo costringono a vedere il suo Napoli dalla tribuna.

Il PSG ha nel mirino Mathias Olivera, il Napoli pronto a valutare un’offerta

Il PSG cerca un nuovo terzino sinistro e guarda in Italia: come riferisce Le10Sport, nel mirino c’è Mathias Olivera del Napoli. Per Aurelio De Laurentis la possibilità di un’altra plusvalenza come quella che ha messo in pratica quest’estate cedendo Kim al Bayern Monaco per 40 milioni.

Il terzino non ha giocato contro il Milan. Rudi Garcia ha preferito Mario Rui, data la prerogativa di contenere le folate degli esterni rossoneri Pulisic e Leao. Servirà, nel caso di partenza di Olivera, un sostituto per garantire il giusto turnover anche a capitan Di Lorenzo.

Il momento del Napoli tra Serie A e Champions League

Napoli che deve dare continuità di risultati e iniziare a vincere alcune partite consecutive se vuole restare nella scia dell’Inter capolista e dire la sua nella corsa Scudetto.

In Champions League le due vittorie in trasferta in Portogallo a Braga e in Germania a Berlino fanno ben sperare per la qualificazione agli ottavi, con la pratica che potrebbe essere già chiusa nella prossima gara in casa contro l’Union di Leonardo Bonucci.