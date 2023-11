Lo hanno squalificato per 3 anni | La FIFA col pugno duro: ha praticamente concluso la carriera

La Fifa ha preso la sua decisione: arriva la squalifica di tre anni che potrebbe aver messo fine alla carriera. Nessuno sconto in vista.

Sono passati ormai due mesi dalla fine della nona edizione del mondiali femminili tenutisi in Australia e Nuova Zelanda tra il 20 luglio e il 20 agosto. Un’edizione, vinta dalla Spagna di Montserrat Tomé (vittoria in finale per 1-0 contro l’Inghilterra), che si è purtroppo conclusa con un episodio a dir poco spiacevole che ha visto come sfortunata protagonista la capitana delle Furie Rosse, Jennifer Hermoso.

Come molti sicuramente ricorderanno, pochi istanti prima di ricevere la coppa tra le mani, la calciatrice è stata inaspettatamente baciata sulla bocca, senza consenso, dall’ormai ex presidente della federcalcio spagnola, Luis Rubiales che, spinto da pulsioni squallide e inopportune, si è lasciato andare a un gesto a dir poco deplorevole per il quale fu subito punito con una sospensione di 90 giorni.

Una sospensione di 90 giorni caratterizzata, tra le altre cose, dal divieto di avvicinarsi alla Hermoso e dall’obbligo di firma quindicinale fino alla fine del processo penale, in concomitanza della quale l’ex difensore di Levante e Alicante ha annunciato le sue dimissioni dal ruolo di presidente della Rfef.

Una prima, grande soddisfazione, questa, accolta con benevolenza dai milioni di tifosi schieratisi, nel frattempo, dalla parte dell’attuale centrocampista del Pachuca la quale, proprio in queste ore, ha visto la Fifa prendere una decisione importantissima che potrebbe porre fine definitivamente alla carriera di Rubiales nel mondo del calcio.

Fifa, è finita per Rubiales: l’ex numero uno della Rfef squalificato per tre anni

Era una notizia attesa da tempo e ora è finalmente arrivata: la Fifa ha squalificato per tre anni l’ex presidente della federazione calcistica spagnola, Luis Rubiales. Una squalifica, arrivata per i fatti accaduti lo scorso 20 agosto durante la premiazione per la vittoria del mondiale femminile da parte della Spagna, che impedirà all’ex numero uno della Rfef di svolgere e partecipare a qualsiasi attività legata al calcio per i prossimi tre anni.

Con una nota pubblicata sul proprio profilo X, il massimo organismo mondiale del calcio ha infatti comunicato ciò che molti stavano aspettando con ansia da tempo. L’ex presidente della federcalcio iberica avrà ora dieci giorni per richiedere le motivazioni e, successivamente, presentare appello.

Squalifica Rubilaes, c’è il comunicato della Fifa

Come detto, la Fifa ha deciso di bandire da ogni attività legata al calcio, per i prossimi tre anni, l’ex presidente della federazione calcistica spagnola, Luis Rubiales. Una decisione, presa definitivamente poche ore fa, che il massimo organismo mondiale del pallone ha reso nota mediante un comunicato pubblicato sui propri canali di comunicazione.

Un comunicato nel quale, oltre ad annunciare la squalifica triennale di Rubiales, la Fifa sottolinea il proprio impegno a rispettare e proteggere l’integrità di ogni singolo individuo e a garantire il rispetto delle regole fondamentali di una condotta dignitosa.