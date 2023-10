La “piovra” Ausilio: ha le mani sull’intera Serie A | Arriva dall’Albania il prossimo rinforzo

Inter scatenata sul mercato: Ausilio blocca il talento e brucia la concorrenza. L’accordo con la società è ormai a un passo.

L’Inter naviga a vele spiegate in vetta alla classifica della Serie A. Con 25 punti, frutto di otto vittorie e un pareggio e con il miglior attacco (25 gol fatti) e la miglior difesa (5 gol subiti) del campionato, la formazione nerazzurra di Simone Inzaghi è chiaramente la candidata numero uno alla vittoria dello scudetto che, qualora arrivasse, significherebbe seconda stella sul petto.

Una formazione completa ed efficiente, quella meneghina, costruita sapientemente dal lavoro di Beppe Marotta e Piero Ausilio che, specialmente nel corso degli ultimi anni, hanno saputo mettere a disposizione di Antonio Conte prima e Simone Inzaghi poi, una rosa più che competitiva capace di tornare sul tetto d’Italia nella stagione 2020-2021 e in finale di Champions League, lo scorso giugno, a distanza di 12 anni dal Triplete conquistato nell’annata 2009-2010.

Una squadra che, come detto, già competitiva, potrebbe arricchirsi nei prossimi mesi di due elementi che il direttore sportivo nerazzurro, Ausilio starebbe monitorando ormai da diverse settimane. Due elementi, attualmente militanti in Serie A, diventati subito imprescindibili per il proprio allenatore.

Centrali, infatti, nei piani della società che in estate li ha pagati complessivamente cinque milioni di euro, i due giocatori in questione potrebbero presto compiere il tanto desiderato salto di qualità che, qualora si concretizzasse, vorrebbe dire passare dalla lotta per la salvezza alla lotta per lo scudetto e, perché no, la Champions League.

Inter, si guarda in provincia: bloccati due gioiellini

Come anticipato, il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio è pronto a recarsi in provincia per trattare due giocatori che potrebbero far molto comodo a Simone Inzaghi. Due giocatori di proprietà del Lecce del presidente Sticchi Damiani che ben hanno fatto fin qui sotto la guida del tecnico giallorosso, Roberto D’Aversa.

Stiamo parlando ovviamente dell’attaccante montenegrino Nikola Krstovic, autore di quattro gol in nove partite giocate, e del centrocampista albanese di origini kosovare, Ylber Ramadani il quale, invece, sebbene ancora a secco di gol, ha preso parte a tutti e dieci i match di campionato disputati dalla formazione salentina.

Inter, Ramadani prima di Krstovic: Ausilio prova a convincere il Lecce

Legato al Lecce del presidente Sticchi Damiani da un contratto che scadrà il 30 giugno 2026, Ylber Ramadani è il centrocampista che il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio vorrebbe portare a Milano a quanto prima. Pagato agli scozzesi dell’Aberdeen appena 1,2 milioni di euro in estate, il classe ’96 è sicuramente uno dei pezzi da 90 del Lecce di Roberto D’Aversa che molto bene si è comportato in questo primo scorcio di stagione.

Un Roberto D’Aversa che, sebbene attualmente tranquillo in undicesima posizione a più sei sulla zona retrocessione, ha già fatto capire di non voler rinunciare al suo gioiello il quale, però, qualora al club pugliese dovesse arrivare un’offerta vantaggiosa, è pronto a fare le valigie per lasciare il Salento e trasferirsi all’ombra nerazzurra della Madonnina.