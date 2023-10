È saltato tutto | La storica panchina di Serie A senza padrone: arriva una vecchia conoscenza

Fatale la sconfitta nel weekend di campionato, salta la storica panchina di Serie A, in lizza tre nomi di spicco, ecco di quale squadra si tratta

Decima giornata di campionato che ha dato risposte importanti. Napoli e Milan hanno pareggiato nel big match allo Stadio Armando Maradona in una gara ricca di colpi di scena e spettacolo. Doppio vantaggio rossonero grazie a Giroud e rimonta partenopea, con tanto di occasione al fotofinish per ribaltare del tutto il risultato. Un pareggio che scontenta entrambe le squadre, anche a causa delle vittorie di Inter e Juventus.

I nerazzurri hanno battuto nel finale la Roma a San Siro dopo una sfida equilibrata. Decisiva la rete di Marcus Thuram. I bianconeri hanno sconfitto il Verona all’ultimo respiro dopo due reti annullate e molte occasioni create.

Sul fondo sospiro di sollievo per il Torino che ha sbancato Lecce, con la panchina di D’Aversa che inizia a vacillare. Il Cagliari risorge battendo in rimonta il Frosinone, con Ranieri che era già dato per spacciato e pronto all’esonero.

Situazione delicata a Salerno ma Pippo Inzaghi ha bisogno di tempo dato che siede sulla panchina campana da sole due giornate di campionato, dove ha raccolto solo un punto in due scontri diretti contro Cagliari e Genoa.

Il Catania in crisi, salta la panchina di Tabbiani

Una piazza storica di Serie A è quella di Catania. Il club siciliano milita adesso in Lega Pro dopo essere stata protagonista di alcune stagioni importanti nella massima serie del calcio italiano circa dieci anni fa.

Adesso la situazione è ben diversa, anzi la sconfitta subita nel weekend contro l’Avellino al Massimino rischia di essere fatale per mister Tabbiani, a un passo dall’esonero. La società del patron Pelligra sta valutando come sostituto tre nomi importanti come quelli di Massimo Oddo, Silvio Baldini e Rolando Maran, a testimonianza dell’ambizione della dirigenza di cercare di risalire la classifica e giocarsi la promozione nella lotteria dei playoff.

Il girone C di Lega Pro, tante nobili decadute

Il Catania è inserito nel girone C di Lega Pro che ospita squadre del Sud. Sono tante le nobili decadute, con un passato in Serie A. Dal Foggia all’Avellino, dal Crotone al Benevento, tutte in cerca della promozione, spinte dal sostegno di tifoserie che meritano un palcoscenico migliore.

Il fascino del campionato cadetto è dettato dalla forte rivalità di piazze calde, con derby che non hanno niente da invidiare come cornice di pubblico a gare di Serie A.