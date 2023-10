Clamoroso in Juventus-Verona: rischia una squalifica pesante | Violenta lite passata in sordina

Quanto accaduto durante Juventus-Verona ha davvero dell’incredibile. È in arrivo una pesante squalifica: la lite non è passata sotto traccia.

Sono già tanti gli elementi che le sfide del sabato e della domenica hanno fornito a tifosi e semplici appassionati. Elementi che vanno dal pareggio per 2-2 tra Napoli e Milan nel big match del Maradona, passando per la vittoria di domenica pomeriggio dell’Inter sulla Roma, fino al successo insperato della Juventus contro l’Hellas Verona.

Una sfida, quest’ultima, decisa al 96′ da un gol di Cambiaso che ha regalato tre punti preziosissimi alla Vecchia Signora la quale, dopo aver trovato precedentemente per due volte la via della rete con Moise Kean, ha visto annullarsi entrambe le marcature per episodi assai particolari che hanno generato non poche polemiche sia durante che al termine della partita.

Polemiche legate prima al gol annullato nel primo tempo per un fuorigioco millimetrico del 18 bianconero e poi al fallo fischiato nella seconda frazione, sempre all’attaccante ex Everton e Psg, per una leggera sbracciata su Faraoni in seguito alla quale sarebbe scaturito il secondo 1-0 della serata.

Una rete, quest’ultima, alla quale lo stesso difensore gialloblu, come confermato dai tanti video diventati virali sul web, assiste mentre è in ginocchio prima di accasciarsi platealmente a terra una volta vista la palla varcare la linea di porta. Un gesto poco sportivo, quello del capitano scaligero, che ha fatto infuriare e non poco i tifosi piemontesi.

Juventus-Verona, due gol annullati e tante polemiche

Il gol di Cambiaso negli ultimi istanti della sfida di sabato sera contro il Verona ha portato, come detto, tre punti importantissimi in casa Juventus. Tre punti che, visto il pareggio tra Napoli e Milan, vale, ora come ora, il secondo posto, a quota 23 punti, alle spalle dell’Inter di Simone Inzaghi.

Una partita, quella tra Vecchia Signora e scaligeri, che sa da un lato ha permesso agli uomini di Max Allegri di appropriarsi della seconda posizione del Milan, dall’altro ha fatto registrare episodi non proprio piacevoli che, sorvolando su quanto accaduto in campo, hanno visto protagonisti, in seguito al gol di Cambiaso, alcuni giocatori della panchina veronese e vari supporter piemontesi.

Dopo il gol della #Juventus, volano parole grosse tra la panchina del #Verona e alcuni tifosi bianconeri 🤬 pic.twitter.com/yewLg0p06w — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) October 29, 2023

Che lite tra giocatori e tifosi: provvedimenti in arrivo

Juventus-Verona, come detto, è stata una partita ricca di episodi tanto in campo quanto al di fuori. Al fuorigioco millimetrico di Kean e alla platealità di Faroni, si aggiunge infatti la lite che, a fine partita, ha visto alcuni giocatori della panchina veneta scontrarsi verbalmente con vari tifosi della Vecchia Signora.

Una lite, generatasi in seguito al gol di Cambiaso, che, come si evince dal video pubblicato su X dal giornalista Mirko Nicolino, vede, tra i più attivi, il terzo portiere gialloblu Simone Perilli, il capitano Davide Faraoni e il centrocampista Riccardo Saponara. Un episodio spiacevole, questo, per il quale non è da escludere la presa di provvedimenti da parte di chi di dovere.