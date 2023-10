Inzaghi e Lautaro, beffa delle beffe | Vi fece perdere uno scudetto, ora torna a giocare coi rossoneri

Per l’Inter la sua presenza in campo fu nociva e costò uno Scudetto già in tasca, ora il giocatore torna e per i nerazzurri è un vero incubo.

Campionato di Serie A 2021-2022. A giocarsi lo Scudetto sono le due milanesi, approfittando del calo della Juventus, che aveva di nuovo in panchina Max Allegri ma aveva perso Cristiano Ronaldo, con tutti gli scombussolamenti emotivi dello spogliatoio che questo fatto aveva conseguito, e il Napoli era ancora un lontano parente della squadra che ha sorpreso tutta Europa nella passata stagione.

A poche giornate dalla fine l’Inter ha un buon margine di vantaggio sui rivali del Milan ma c’è ancora il derby della Madonnina che può dare speranze ai rossoneri di compiere la rimonta, seppur disponendo di una rosa sulla carta inferiore.

A decidere il big match è Olivier Giroud con una splendida doppietta e la distanza viene ridotta. L’Inter subisce una debacle e perde altri punti in gare sulla carta abbordabili, come quella a San Siro contro il Bologna.

Arriva sul fotofinish l’insperato sorpasso per il Milan che si proclama Campione d’Italia a Reggio Emilia battendo il Sassuolo all’ultima giornata, un trionfo che mancava da dieci anni, dopo il dominio della Juventus nel decennio scorso.

Uno Scudetto perso per enormi ingenuità, grandi responsabilità di Radu

Proprio contro il Bologna un errore ingenuo e decisivo di Radu, portiere chiamato a sostituire l’infortunato Handanovic. Costa molto caro alla fine della stagione, con il giocatore che sarà poi ceduto e sostituito da Onana, il quale diventerà titolare l’anno successivo.

L’estremo difensore romeno ha firmato per il Bournemouth in Premier League e ha giocato in questo weekend contro il Burnley, nella vittoriosa partita dei padroni di casa che si sono imposti per 2 a 1. Il motivo è l’infortunio alla caviglia subito dal titolare Neto, altra vecchia conoscenza del calcio italiano, con un passato alla Fiorentina e alla Juventus.

L’Inter e i suoi portieri, dal partente Onana al nuovo arrivato Sommer

In questa stagione il titolare dell’Inter è Sommer, portiere della Nazionale svizzera, arrivato dal Bayern Monaco. Un numero 1 di caratura internazionale che non sta sfigurando nelle prime gare disputate.

La cessione di Onana, per la cifra importante di 50 milioni, al Manchester United si sta inoltre dimostrando indovinata dati i numerosi errori che sta commettendo in Inghilterra.